水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

台南曾文與烏山頭水庫合計蓄水剩2.2億立方公尺，蓄水率剩38%，是曾文水庫啟用47年來排行第6少，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，南部水情是很嚴峻，但透過區域調度，除了曾文水庫系統蓄水較低外，其他主要水庫幾乎都是滿庫，在11月底前各項標的用水都無虞。

鄒漢貴表示，南部今年3月至6月降雨量偏低，只有歷年同期平均的5成，雨量少又沒有降在集雨區，導致曾文和烏山頭水庫畜水量低，但南化水庫、蘭潭、仁義潭及高雄的澄清湖和阿公店，還都是幾乎滿庫狀態，透過區域調度，從高雄支援台南每日10萬立方公尺，將曾文系統每日民生產業出水控制在30萬立方公尺，南化水庫每日出水是60萬立方公尺，穩定南部水情維持正常。

鄒漢貴說，目前高屏溪川流量還有80CMS，透過越域引水到南化水庫和阿公店水庫，兩庫都幾乎達到滿庫，至於明年一期作能否順利供灌，要等到11月底視水情而定，再由農業單位判讀決定。但面對極端氣候，要建立隨時都要「節約用水」的心理準備 。