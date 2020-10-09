院長講堂／看盡內科興衰半世紀 余忠仁扛起最科技醫院

台大醫院總院這個「百年老店」一共有六個分院，但這當中只有一個分院，從頭到尾由台大院方自行設計、籌建，那就是2019年底加入的新竹生醫園區分院。

出身醫師世家的台大生醫分院院長余忠仁說，生醫分院是台大親手養大的孩子，有很高的期許，台大體系的智慧醫療願景將不再受限於既有硬體的滿載，可以在生醫分院找到實踐場域，科技也將幫助醫療人員回到以人為本的初衷。

余忠仁表示，生醫分院的總共有五大任務，首先要滿足地區民眾的急重症醫療需求，醫院大樓已於去年底落成，各項檢查治療設備陸續到位，醫療功能完整。做好基本功；第二項任務就是發揮位處生醫園區內的優勢，協助生醫產業發展，與醫療照護相輔相成，更有利於結合社區與居家醫療、發展個人化醫療。

余忠仁說，預計在2023年10月，台大生醫分院研究大樓落成，實驗室和臨床試驗單位有完整充裕的空間，可作為生醫園區臨床驗證的場域，與醫療相輔相成。有了這兩個基礎，生醫分院就擁有強大的基礎可以繼續實踐第三到第五個任務，那就是發展智慧醫療、國際醫療、作為台灣醫療照護與生醫研發的展示櫥窗。

余忠仁打開條理分明的報告資料，透露包括工研院、國衛院、國研院，以及未來也要開設醫院的清華大學和交通大學，都已經與生醫分院建立前端研究的合作關係。至於後端應用，包括小分子藥物、疫苗、檢測試劑、醫材、晶片、細胞治療、電子晶片，資通訊裝置、醫療電子產品，都陸續與技術精良的廠商建立溝通管道與合作方式。

談了這麼多最尖端的醫療，余忠仁說，目的都是要「讓醫療回到靠近人的需求，但人力不會因此精簡。」醫療是「人」的產業，沒有人想要跟機器講話，病人需要人的關懷和溫度，用科技取代了純勞役、提供系統性的安全監測，醫療人員就可以更多回到初衷，花更多時間去關懷病人、做好醫病溝通。

重視以人的核心，並非只是標準答案，而是余忠仁過去半世紀的親身體會。出生三代醫師世家，他親身見證台灣醫療過去半世紀變遷，整個家族出了五十幾位醫師，囊括內科、外科、婦產科、小兒科、牙科、眼科、皮膚科、泌尿科、骨科、麻醉科、藥師、護理師，開一間余氏醫院都不成問題。

「我爸是外科，四十歲開業，病人非常多，整天不是看診就是開刀，」余忠仁回憶道，外科太累了，而且手要很巧，所以當他以榜首之姿考進台大醫科，成為父親的學弟，名列前茅畢業時，他選擇的是當時醫學生第一志願：內科。後來余忠仁受胸腔科團隊氣氛吸引，也著迷於學習判讀X光、超音波等影像，便選擇歷史悠久的胸腔科，師承楊思標、陸坤泰、郭壽雄、楊泮池等大師。

身為內科醫師，余忠仁很享受於精進望聞問切、抽絲剝繭的診察功夫，只是他也同時見證了在健保實施之後，這份功夫逐漸被忽視輕看，醫師地位不再崇高，病人湧向大醫院、基層診所萎縮。余忠仁的父親堅持不加入健保特約，病人也越來越少。

余忠仁感嘆，在健保給付裡，「用腦袋是沒有錢的，動手才有錢，醫師必須要看很多病人，人家才能看出你的「身價」」，診察費過低之外，也跟年資、經歷、能力沒有關係，現行支付架構已經扭曲醫學學生訓練，不再重視溝通和同理心。

作為醫院管理者，余忠仁很欣賞美國克里夫蘭醫學中心的作法。醫院組織有明確的分工，每年有清楚的發展目標和願景，醫師則保障固定薪，薪資也令人滿意，醫院便能兼顧成本和發展。現在台灣大部分醫院醫師只有微薄的底薪，醫師有衝量的壓力，就很難有動機去做別的事。

「健保對民眾來說是難以想像的成功，但對於醫療人員，有一定程度的傷害。」余忠仁說，健保的永續不是財務考量，是政治上的必須，但不應該阻礙醫療專業進步，需要各界持續研議改革，例如開放合宜的差額負擔，才有機會與新科技接軌。

●余忠仁

年齡：60歲

專長：一般內科學、胸腔內科學、重症醫學、胸腔腫瘤學、超音波醫學、分子醫學

現職：台大醫院新竹生醫分院院長、台大醫學院內科教授、台大醫院內科部主治醫師

給病人的一句話

低劑量電腦斷層的肺癌篩檢不是一次性的行為，要有心理準備，如果發現異常，就需要長時間追蹤。追蹤期間若有任何發現，都要與醫師仔細討論，才能決定下一步。 台大醫院新竹生醫園區分院院長余忠仁指出，健保不應該阻礙醫療專業進步，需要各界持續研議改革，例如開放合宜的差額負擔，才有機會與新科技接軌。

記者黃義書／攝影 台大醫院新竹生醫園區分院院長余忠仁指出，科技將幫助醫療人員回到以人為本的初衷。

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