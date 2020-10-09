院長講堂／余忠仁每周重訓一次 練就好腿力

身高近180公分，在白袍族群中，台大生醫分院院長余忠仁「漢草」不錯，高大壯碩，外表看來想是運動高手，但他卻說，「從小就不喜歡運動，到現在也是如此」。但身體是誠實的，年過50後，確實感到機能退化的可怕，「感覺真的不一樣」。

余忠仁說，第一個不一樣的地方就是容易胖，以前大吃大喝，也不太長肉，但年紀一大，才多吃一點，腹部就囤積脂肪，自覺肌肉量也變少，下肢活動愈來愈不靈活，以前可以快步跑、爬樓梯，但半百之後，氣喘吁吁，連太太也看出他身體狀況大不如前。

如何讓從小不愛運動的人開始跑跳，甚至持續做重量訓練？這有賴於院長夫人的堅持，就在兩年多前，半押半哄地要他加入健康房，開始重訓課程，鍛鍊下肢。

每周一次90分鐘重訓課程，教練指導如何使用TRX、啞鈴及其他重訓器材，鍛鍊手臂、大腿、小腿，一開始確實吃不消，汗流浹背，累到受不了，幾度想打退堂鼓。

但妻子全程陪同，以及教練鼓勵下，余忠仁撐過了過來，現在重訓已成生活的一部分，每逢周日，夫妻兩人一起至健身房，現在他仁肌肉量變多，下肢更穩，身體柔軟度也變好，盡管體重差不多，但體態結實，線條也好看許多。

「膝蓋及腿力很重要」余忠仁說，年輕時，根本不會想到這些，但過了40歲後，就感覺身體不一樣，到了50歲，更是明顯走下坡，如果持續惡化，年紀再大一點，走不穩，就容易跌倒，這相當可怕。

在飲食方面，余忠仁勵行「七分飽」原則，早餐很簡單，一顆水煮蛋或荷包蛋，配上一杯黑咖啡，年輕時，從早上忙到下午，看診或做研究，習慣不吃午餐，長期影響膽汁分泌，十幾年前一個深夜腹部突然劇痛，緊急就醫，確診為膽結石，從那時開始，再也不敢忽略午餐的重要性。

余忠仁笑著說，許多醫師長期不吃午餐，都跟他一樣膽結石，手術後都成為「無膽的人」。一想到發作時的劇烈疼痛，痛倒在地上，他在飲食上更加謹慎。