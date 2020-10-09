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延緩衰弱 李威儒：每天至少7500步、固定時間睡眠

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。記者蘇健忠／攝影
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。記者蘇健忠／攝影

穿戴裝置也能預防衰弱老化！台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中，提到他與團隊蒐集500名社區老人使用穿戴裝置後，檢視衰弱老化指數的結果，只要每天走超過7500步、固定睡眠時間、長度就有辦法避免提早衰弱，且配戴穿戴裝置，有鼓勵自己達成目標的動力，可達到加乘作用。

李威儒表示，穿戴裝置滲透你我的生活比例非常的高，傳統的健康研究方式，資料多是使用手抄，監測效果比較不及時，隨著穿戴裝置問世，可以隨時隨地監測你我的健康資訊；為了了解中高齡民眾衰弱的原因，希望能透過穿戴裝置達到輔助研究的效果。

團隊找來500名50歲到85歲的社區長輩，免費發送穿戴裝置，請他們配戴一年，單純監測他們的走路量、睡眠狀態等，最後完成前後測試有319人，平均年齡為66歲，研究分為兩組，一組是使用手環兩天以上，另一組則是沒有達到使用手環兩天以上。

李威儒表示，無論是哪一組，只要完成前後測的長輩，都出現了一些改變，體中增加半公斤、收縮壓降低5毫米汞柱（mmHg）等於少吃半顆血壓藥，走路速度增加0.1m／s、整體衰弱程度下降、憂鬱症狀下降、營養狀況改善。

進一步分析這些長輩在這一年間的生活習慣是什麼，怎麼可以達到這樣的效果？以走路步數來看，發現出先三種族群，「健走族」平日假日都走每日最高超過1萬步，每天不低於3000步、「通常族」平日假日在3000到1萬步間、「上班族」平日假日的步數都非常低。

發現健走族的族群，他們的體脂肪在這一年間降低19％，衰弱程度降低25％，握力下降風險28％；李威儒說，從研究發現每天只要多走1000步，衰弱程度就會降低6.5％、握力下降風險19％、步速降低下降3.5％。

至於每天到底要走多少步？李威儒說，根據研究顯示，每天步數未達7500步的民眾，衰弱表現會增加3.58倍；步數低於8750步，握力下降的風險會增加2.87倍。李威儒表示，若是要建議民眾的每日自我目標，應該以每天至少要達到7500步為主。

另外也針對睡眠做一了解，發現睡眠與身心健康有一定的關連，睡眠狀態好且固定者，如每天睡八小時，固定晚上10時就寢，或是每天睡五小時，固定晚上12時者，都屬於睡眠狀態好且固定，握力變差的風險降低24％、憂鬱症狀降低32％、體脂肪也能降低38％。

李威儒表示，研究中也發現使用穿戴裝置有提升運動或是維持健康的動力，也發現需要透過團體一起使用更能增加使用率，希望利用現代的蒐集資訊能力，蒐集更多實質數據，達到民眾的生活習慣。

睡眠 憂鬱症

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