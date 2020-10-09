延緩衰弱 李威儒：每天至少7500步、固定時間睡眠

穿戴裝置也能預防衰弱老化！台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會中，提到他與團隊蒐集500名社區老人使用穿戴裝置後，檢視衰弱老化指數的結果，只要每天走超過7500步、固定睡眠時間、長度就有辦法避免提早衰弱，且配戴穿戴裝置，有鼓勵自己達成目標的動力，可達到加乘作用。

李威儒表示，穿戴裝置滲透你我的生活比例非常的高，傳統的健康研究方式，資料多是使用手抄，監測效果比較不及時，隨著穿戴裝置問世，可以隨時隨地監測你我的健康資訊；為了了解中高齡民眾衰弱的原因，希望能透過穿戴裝置達到輔助研究的效果。

團隊找來500名50歲到85歲的社區長輩，免費發送穿戴裝置，請他們配戴一年，單純監測他們的走路量、睡眠狀態等，最後完成前後測試有319人，平均年齡為66歲，研究分為兩組，一組是使用手環兩天以上，另一組則是沒有達到使用手環兩天以上。

李威儒表示，無論是哪一組，只要完成前後測的長輩，都出現了一些改變，體中增加半公斤、收縮壓降低5毫米汞柱（mmHg）等於少吃半顆血壓藥，走路速度增加0.1m／s、整體衰弱程度下降、憂鬱症狀下降、營養狀況改善。

進一步分析這些長輩在這一年間的生活習慣是什麼，怎麼可以達到這樣的效果？以走路步數來看，發現出先三種族群，「健走族」平日假日都走每日最高超過1萬步，每天不低於3000步、「通常族」平日假日在3000到1萬步間、「上班族」平日假日的步數都非常低。

發現健走族的族群，他們的體脂肪在這一年間降低19％，衰弱程度降低25％，握力下降風險28％；李威儒說，從研究發現每天只要多走1000步，衰弱程度就會降低6.5％、握力下降風險19％、步速降低下降3.5％。

至於每天到底要走多少步？李威儒說，根據研究顯示，每天步數未達7500步的民眾，衰弱表現會增加3.58倍；步數低於8750步，握力下降的風險會增加2.87倍。李威儒表示，若是要建議民眾的每日自我目標，應該以每天至少要達到7500步為主。

另外也針對睡眠做一了解，發現睡眠與身心健康有一定的關連，睡眠狀態好且固定者，如每天睡八小時，固定晚上10時就寢，或是每天睡五小時，固定晚上12時者，都屬於睡眠狀態好且固定，握力變差的風險降低24％、憂鬱症狀降低32％、體脂肪也能降低38％。

李威儒表示，研究中也發現使用穿戴裝置有提升運動或是維持健康的動力，也發現需要透過團體一起使用更能增加使用率，希望利用現代的蒐集資訊能力，蒐集更多實質數據，達到民眾的生活習慣。