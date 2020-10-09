AI有好數據就夠？蔡宗憲：產業仍須結合使用者需求

透過AI是否可以讓資訊更接近真實？宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會表示，AI能達到預測效果，他提出「今天的真相是明天的歷史」，即使蒐集到足夠的數據與參數，最後仍會回到使用端，使用者所需的也許僅有一個功能，AI能提供真相的同時，應更貼近使用端。

蔡宗憲今以「交通運輸業」、「心房顫動」、「流感預報」、「居家照顧」四大不同領域，與AI結合後，是否更接近真相做一探討；他表示，近年各種叫車服務，都希望能幫助改善計程車空車、民眾無法隨時叫車的問題，特別是民眾叫車後，看見還要再等6分鐘，這時若路邊有輛空車經過，即使內心有點對叫車的司機不好意思，但礙於時間仍會招空車搭乘。

蔡宗憲表示，公司就開始思考到底哪一種方式，可以降低民眾棄車率，同時也能讓民眾滿足「隨叫隨到」的需求，他們設計三種方式，一種是民眾需要計程車時，就直接秀出自己等待的地點，二是告訴民眾周邊有多少人也在等計程車，三是則是顯示當地等人數的熱區。結果最受歡迎的是第一種，不但直覺，也能讓計程車不用在繞來繞去，民眾也能快速等到計程車。

蔡宗憲表示，但其實這三種方式中，僅有第一種使用「敘述統計」，其餘都是使用人工智慧建置出來的，他提到，商業的真相其實就是以使用者為中心，因此透過深度訪談與設計思考，找了非常多計程車司機訪談，並實際測試得到最符合他們需求的結果。

蔡宗憲表示，流感預測以及心房顫動的裝置都是他們公司協助研發的產品，在設計的過程中，皆會出現「變數」，以流感預測為例，今年全球面臨新冠肺炎疫情，往年急診最高峰的時刻，今年完全消失，因此在設計上，得隨時增加變數，才有辦法更貼近真相。

他也提到近年許多人工智慧都希望能與醫療照顧結合，以居家照護解決方案（Wellness Hub）為例，他們曾監測一位高齡長者，一直以來這位長者都有活動量的反應，直到某天突然沒有活動量，團隊發現後派人前往，才發現該名長者已經過世。