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AI有好數據就夠？蔡宗憲：產業仍須結合使用者需求

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士。記者蘇健忠／攝影
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士。記者蘇健忠／攝影

透過AI是否可以讓資訊更接近真實？宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲今於「人工智慧與失智照護的未來」研討會表示，AI能達到預測效果，他提出「今天的真相是明天的歷史」，即使蒐集到足夠的數據與參數，最後仍會回到使用端，使用者所需的也許僅有一個功能，AI能提供真相的同時，應更貼近使用端。

蔡宗憲今以「交通運輸業」、「心房顫動」、「流感預報」、「居家照顧」四大不同領域，與AI結合後，是否更接近真相做一探討；他表示，近年各種叫車服務，都希望能幫助改善計程車空車、民眾無法隨時叫車的問題，特別是民眾叫車後，看見還要再等6分鐘，這時若路邊有輛空車經過，即使內心有點對叫車的司機不好意思，但礙於時間仍會招空車搭乘。

蔡宗憲表示，公司就開始思考到底哪一種方式，可以降低民眾棄車率，同時也能讓民眾滿足「隨叫隨到」的需求，他們設計三種方式，一種是民眾需要計程車時，就直接秀出自己等待的地點，二是告訴民眾周邊有多少人也在等計程車，三是則是顯示當地等人數的熱區。結果最受歡迎的是第一種，不但直覺，也能讓計程車不用在繞來繞去，民眾也能快速等到計程車。

蔡宗憲表示，但其實這三種方式中，僅有第一種使用「敘述統計」，其餘都是使用人工智慧建置出來的，他提到，商業的真相其實就是以使用者為中心，因此透過深度訪談與設計思考，找了非常多計程車司機訪談，並實際測試得到最符合他們需求的結果。

蔡宗憲表示，流感預測以及心房顫動的裝置都是他們公司協助研發的產品，在設計的過程中，皆會出現「變數」，以流感預測為例，今年全球面臨新冠肺炎疫情，往年急診最高峰的時刻，今年完全消失，因此在設計上，得隨時增加變數，才有辦法更貼近真相。

他也提到近年許多人工智慧都希望能與醫療照顧結合，以居家照護解決方案（Wellness Hub）為例，他們曾監測一位高齡長者，一直以來這位長者都有活動量的反應，直到某天突然沒有活動量，團隊發現後派人前往，才發現該名長者已經過世。

他表示，從這次的經驗中學習到，雖然AI可以達到提醒的效果，但後續是否有更快速的反應時間，讓長輩死亡的事件被發現，甚是在即將死亡時，作出提醒，對於AI是否能帶來更真實的世界，他認為，最好的永遠會在明天等著我們，明天的我們會比我們現在更接近真相。

宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。記者蘇健忠／攝影
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計程車 AI

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