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在地繪本寶貝遊新書發表 汐止幼兒園編特色水返腳故事

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立圖書館汐止分館主任侯青山（左）和秀峰國小校長戴雲卿（右一）、主任劉廷捷（右二）和孩子開心參與新書發表。圖／新北市教育局提供
新北市立圖書館汐止分館主任侯青山（左）和秀峰國小校長戴雲卿（右一）、主任劉廷捷（右二）和孩子開心參與新書發表。圖／新北市教育局提供

新北市汐止區秀峰國小附設幼兒園結合「我們的故事」 在地主題教學課程，園裡的四個班級依照各班喜愛的方式利用圖像、文字共同編創出屬於該班特色的汐止在地繪本。新北市教育局表示，學校除了在校內進行新書發表會，更到新北市立圖書館汐止分館舉辦贈書活動，將自製繪本分享給更多在地的大小朋友欣賞。

積極推動在地課程的秀峰國小校長戴雲卿表示，秀峰附幼的師生多年來運用在地文化環境來發展可供孩子實踐、傳遞、創造的學習，做到「以孩子為學習主體」，並貼近孩子的生活經驗，以加深學習的深刻感受與連結，且獲得新北市108學年度新北幼教之光競賽優等，未來秀峰附幼師生將挖掘更多汐止的精采故事。

新書繪本內容具在地特色，《來汐止聽我們的故事》是浣熊班藉由童趣的圖畫與孩子的感受介紹汐止喜愛的景點；《汐止地圖變變變》則是兔子班把對汐止地圖的發想變成畫作並蒐錄於繪本中；《亮晶晶農場的小客人》發想於孩子在校園裡打造了一座「亮晶晶農場」，農場裡發生了許多趣事，綿羊班孩子藉由自身的發現記錄於繪本中並傳遞愛土地的心；《秀峰小市集快來買》由年紀較小的天鵝班透過天馬行空的創意發想，用故事接龍的方式編創出一本既精采又溫暖的故事內容。

秀峰附幼主任劉庭捷指出，看著孩子在編創故事充滿熱情的神情，在繪製時展現默契的合作力量，為的就只想憑藉他們的力量創作一本屬於孩子們與「汐止」情感交織的繪本，實在很難不被這群孩子所感動，透過畫作孩子們彼此學習，更能學出自信，例如：平時個性害羞的幼生小宇，雖然在教室極少聽到小宇的聲音，但他非常喜愛畫畫，因此他十分珍惜這次創作繪本的機會，用他喜愛的圖像記錄汐止的美好，且在教師的鼓勵下，試著用自己的畫與話分享給他人。

教育局指出，為了提供優質平價的教保環境，新北市致力增設公共化幼兒園，自升格後已突破增設500班，於109學年度已於汐止地區增設28班，並鼓勵各公幼、非營利幼兒園連結在地文化歷史脈絡，發展特色課程。

汐止 幼兒園

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