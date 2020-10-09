全球吹起的AI旋風曾銷聲匿跡？專家透露原因

人工智慧（AI）因有運算力及深度學習能力，產業與生活應用愈來愈夯。但你知道嗎？AI曾在1993年至2011年幾乎銷聲匿跡。

中央研究院統計科學研究所所長何建明於「人工智慧與失智照護的未來」研討會上解釋，原因是當時的電腦速度太慢，無法負荷巨量資料，導致AI進入寒冬。不過隨電腦科技進步，2012年AI再度被人類重視，還席捲全球成為風潮。

何建明表示，AI風潮讓台灣政府於2016年起開始強力推廣AI行動計畫，學界與產業界也陸續成立研究中心或架立研究平台，期待快速培養出更多的AI人才。但很多人都不知道，其實AI很早就出現了，只是曾經遇到一段寒冬期。

何建明說，電腦於1940年代出現，基本原理就是透過基本功能讓電腦能會讀、會動、會寫，但是這樣子的電腦體積非常龐大。但隨著電腦科技的進度，體積變小了，能仿照人類神經細胞進行深度學習的AI也出現了。此時為1956年。

於是，AI研究開始經歷三大階段，1956年至1974年的自由行AI研究，1975年至1992年的AI專家系統與商業浪潮，以及1993年後的AI產業泡沫化。

何建明說，當大家開始投入AI工程研發之時，總發現一個結果：就是電腦動作太慢了，無法負荷巨量資料。這也是導致1993年AI產業泡沫化的原因，因為這條路走得不順利，投資的錢都沒了。

「1993年到2011年是AI的寒冬時期，任何公司只要一提AI，就可能賺不到錢。」何建明說，儘管如此還是有一小群專家沒有放棄研究，探討如何修改網路的權重、函數、或參數，讓AI從錯誤中學習與記憶，讓結果愈修愈準確。

於是，當電腦的運算速度增加之後，AI很快地再一次出現在人類面前。AI的學習能力與學習深度之強，可以從巨量資料內快速地預測未來結果，把大家認為不可能做到的事情扭轉過來，驚豔世人。