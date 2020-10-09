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健保17年就醫人數不增反減 平均醫療費暴增95%

中央社 / 台北9日電

國內一項研究發現，全台2000年至2017年就醫人數不增反減，但平均就醫次數增14%、就醫費用更暴增95%。多名專家呼籲，健保應導入使用者付費概念，不應再吃到飽，杜絕浪費。

健保財務連年虧損，根據衛生福利部統計，明年底健保虧損恐突破新台幣771億元，安全準備金也將低於1個月，達到調漲保費標準，健保費率調漲迫在眉睫。

台灣經濟學會、台灣健康經濟學會、陽明大學防疫科學研究中心今天舉辦「疫情下的健保改革，世代對話研討會」，邀請衛福部、醫界、學界等專家與會共商健保改革方向。

健保署醫務管理組組長李純馥表示，部分負擔是調整保費時必須同時面對的問題，但每逢出現類似討論，大家總會先問「是不是要先節制浪費」，一旦部分負擔、費率雙漲，可能就會犧牲一名部長或署長。

不只如此，李純馥指出，多數民眾也認為浪費永遠是別人，自己都是該用的，導致各種部分負擔調漲遲遲沒有共識；原本恢復慢性病連續處方箋的藥品部分負擔，外界也擔心慢性病患者因此不規律用藥，最後同樣無疾而終。

新光醫院副院長洪子仁表示，國內一項研究指出，綜觀2000年至2017年，就醫人數減少0.3%，每人平均就醫次數從12次增至14次、增約14%，但醫療費用卻從人均8422元飆升至1萬6496元，暴增95%。

洪子仁說，健保署常將健保費暴增歸咎於分級醫療未落實，但進一步分析發現，多達85%重大傷病都在區域級以上大醫院，90%的感冒等初級診療都在診所就醫，顯示多數民眾早已具備分級醫療觀念，但仍有一大部分慢性病患者，穩定時可在診所，有狀況仍要到大醫院，這才是未來分級醫療應該解決的問題。

洪子仁認為，健保改革應「多用多付、少用少付、大病免付」，非急重難症患者使用高價影像檢查應收取定額或定率的部分負擔，藥品部分負擔上限應從200元調漲至500元，且慢性病連續處方箋應收取藥品部分負擔，建立使用者付費觀念。

近來許多專家、團體都支持調漲健保費率，但醫勞盟理事、外傷醫學會前理事長簡立建有不同看法，他強調，不僅不應漲價，甚至應降價，健保總額應回歸使用者付費、給付不應再吃到飽，對於幾乎沒就醫的民眾應少收點或退費，常就醫的民眾應多付一些。

他舉例，同樣是撞破頭，在美國就醫縫傷口可能要花2萬元，民眾可能因為不想花錢，簡單貼個OK繃就好了，反觀台灣，很多人一點點小擦傷、蚊子叮咬都往急診跑，有些人健保卡一插，發現急診就醫紀錄多達上百次。

此外，簡立建也認為，健保在無效醫療上浪費太多錢，很多長期臥床的植物人，整天在安養中心、醫院、急診室間徘徊，即便早已無意識，至今仍在使用健保費維持沒生活品質的生命，應該停止給付，若只是一味漲保費、漲部分負擔，「水壺底有漏洞，再怎麼加水都不會滿」。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳提問時也提出不同看法，她認為，台灣的醫療院所像便利商店一樣，毫無節制地開，卻忽略台灣人是否真有這麼多醫療需求，以台南為例，一條街短短500公尺就有多達10家診所，當醫療可近性無限擴張，該如何減少浪費，值得各界關注。

健保卡 保費 慢性病

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