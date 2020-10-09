國慶連假南北天氣大不同 收假日將變天

今天是國慶連假第一天，天氣風險公司分析師林毓珊表示，台灣仍是在東北風的環境下，迎風面北部、宜蘭花蓮天氣雲量較多，偶有短暫陣雨。中南部天氣相對穩定一些，天氣大致晴時多雲。南北天氣感受相當不同，連假出遊、南來北往要更新當地最新的天氣資訊，才不會掃興。

氣溫方面，各地早晚還是有點涼意，各地低溫約在21-23度；尤其空曠及近山地區，氣溫會再比平地低1-2度。北部、東部高溫受雲層遮蔽影響，上升幅度有限，約在26度左右；中南部中午受陽光加熱影響，高溫還是可以超過30度，來到31-32度，日夜溫差相當大，早出晚歸記得加件薄外套，以免著涼。

林毓珊說，昌鴻颱風已經逐漸由北轉向東北方向前進，逐漸遠離台灣，對台灣的天氣沒有直接影響。但是受其外圍風速影響，北部及東部沿海風浪仍大，有海上活動要留意這幾天有長浪發生機會。

明天雙十國慶的天氣和今天類似，沒有太大的變化，仍然是北部、東部雲量較多，中南部晴到多雲的天氣型態。

不過，林毓珊說，到了周日、連假最後一天，天氣會有一些變化；位於菲律賓群島附近的東風波動為台灣附近帶來水氣，東半部宜蘭、花蓮到恆春半島的降雨會變得明顯，西半部雲量則會稍增。不過時序已經進入秋天，這個系統發展的狀況還有待觀察。