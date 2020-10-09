公費流感疫苗開打熱烈 宏仁醫院準備500劑提供連假施打

公費流感疫苗5日已開打，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾接種意願提高，彰化縣員林市宏仁醫院員林宏仁醫院行政副院長林郁說，今年主動詢問疫苗施打民眾比往年多2至3成，宏仁醫院國慶3天連假門診照常，也準備500劑公費流感疫苗待命，符合第一波公費流感疫苗施打資格民眾，可利用假期到醫院打流感疫苗。

今年公費流感疫苗開打後，各地醫療院所湧入接種人潮，甚至有醫院一度因獲配流感疫苗用罄，宣布暫停接種服務，由於國慶連假各地衛生所疫苗施打服務也暫停，林郁說，宏仁醫院自5日公費流感疫苗開打後，4日內已施打約500劑疫苗，為服務民眾可以在國慶連假中施打疫苗，也已準備500劑公費流感疫苗待命。

宏仁醫院院長郭顯懋說，流感和新冠肺炎雖是不同病毒，但年長者及嬰幼兒都有較高的重症和死亡率，且疾病可能因混合感染，嚴重程度恐加倍，建議民眾若符合公費流感疫苗施打資格，可諮詢醫師施打。

今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位之防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等，除學生於校園集中接種外，其餘公費對象可攜帶健保卡及兒童健康手冊等相關證明文件到合約院所接種。