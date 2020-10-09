石門水庫首次無颱風降雨 王美花：二期灌溉將公布對策　

石門水庫為北台灣最大、最重要水庫，今年面臨建成以來首次無颱風侵台，集水區降雨創歷史新低。經濟部部長王美花今天早上視察石門水庫時表示，經濟部將與各部會、桃園市針對缺水問題合作，包括趁水少時加速清淤、利用桃園市內備用抽水井、埤塘，做好水源調度；針對接下來的二期灌溉，下周三(14日)將與農委會討論，並公布因應對策，也呼籲大家節約用水。

14日後桃竹苗台中將實施減壓供水，王美花表示，水公司將會確保大家用得到水，管線末端部分如有減壓水不足時，自來水公司會依各地狀況提供相關用水；近日水情告急，除確保工業民生用水無虞，對二期灌溉從桃園到台中都有措施，14日公布因應對策，並持續至年底針對水情滾動式檢討。

對於是否可能限水，王美花說，目前民生工業用水都沒有問題，不會對產業造成衝擊，台灣長期面臨水災旱災，旱災的部分經多年努力，如板新地區供水改善計畫二期工程，今年為止供給新北6千6百萬公噸水量，相較往年增加3千萬公噸，有非常好的調度。有人講台灣缺水，很多時候是不平均的問題，南水北調、北水南調會持續做，如何把水有效蓄積起來，政府會持續努力，面對氣候變遷問題，一定要超前部署。

桃園市長鄭文燦也說，不只桃園，新竹、整個北台灣都臨缺水問題，石門水庫今年水情是有史以來最困難的一年，水庫僅剩8700萬、44%蓄水，看起來最壞的情況會再往下調。呼籲市民要有節水的準備，夜間減壓供水14日起執行，未來也許擴大，備援部分包括暫備水井，一天可出水4萬噸，已請水務局全面啟用，埤塘約5千萬公噸，已請兩水利處針對埤塘蓄水部分，如何反饋來用水做準備。