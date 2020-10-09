台中青創基地審計、光復新村 雙十消費換限量商品

雙十國慶連假，台中霧峰區光復新村舉辦「雙十好朋友，光復齊遊走」，連假3天只要至創業青年服務中心領取「消費過關卡」，在指定青年店家消費10元以上，按讚店家臉書粉絲專頁或追蹤店家IG，集滿2個不同青年店家戳印，即可獲得青年店家明信片「苦瓜捏捏」，限量300份，當日寫完明信片還可免費寄送，郵寄範圍限台灣，喜歡收集明信片的朋友，千萬別錯過。

台中市勞工局表示，11月11、24、25日光復新村安排5組街頭藝人魔術表演、歌唱演出，還有免費國旗圖案黏土、皮革DIY手作課程，各限量10名；活動期間至臉書粉專「摘星青年．築夢臺中」留言，活動結束後，主辦單位將抽出30名幸運兒，贈送光復新村明信片一組 ，得獎名單將公告於「摘星青年．築夢臺中」臉書專頁。

台中西區審計新村青創基地也舉辦「10月，一起來摘星」，今日至10月底止，只要到指定青年店家購買指定商品即可蓋章集點，集滿3顆星即可兌換文創小禮「y.zhen深夜日常」，限量70份，集滿5顆星可兌換夢想星星限定版保溫隨手瓶「Jeremy藝術家」限量30份。