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國慶這些地方降雨明顯！熱帶擾動醞釀中 下周雨更大
受到東北風影響，中央氣象局說，國慶三天連假桃園以北、宜花地區降雨明顯，感受上較為濕涼。下周起受到熱帶擾動醞釀發展，南方水氣增加，東半部跟恆春半島降雨更持續，不排除到大雨等級，另外雨區也會擴大到南部。
氣象預報員王品翔說，未來一周都是東北風型態為主。連假期間桃園以北、東半部都是多雲短暫雨，降雨明顯，中南部則多雲到多雲到晴為主。惟中南部山區午後要留意零星雷陣雨。
連假溫度方面，王品翔說，中南部白天高溫30到33度，清晨夜晚低溫23到25度，日夜溫差大。愈往北則愈涼，北部和東北部高溫落在28度、東半部高溫28到30度，低溫方面北部跟東半部23到24度。
針對中央氣象局區域模式模擬，下周一晚上8時熱帶擾動除了一個在南海發展，另一個則在台灣南端通過。王品翔說，熱帶擾動都還在醞釀中，根據模式看法，不排除不只一個熱帶擾動發展，但目前分歧性還很大，從哪裡長出來都還有很大不確定性，預計明後天才會比較明朗。
不過王品翔說，因為有擾動在南邊活動，連假過後台灣附近東半邊跟南邊水氣增加，加上東北風影響，東半部跟恆春降雨更明顯跟持續 ，不排除達到大雨等級。
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