林佳龍：連假中南部住房率高 台南明晚瞬間車流量大

國慶3天連假首日，加上明天國慶焰火將在台南登場，交通部長林佳龍今天上午特地到高速公路局南部交通控制中心視察交通狀況。他指出，今天上午國道大致順暢，將加強國5有效行進，而這次連假中南部住房率非常高，尤其台南是全國最高，可預期明晚國慶焰火散場瞬間車流量會相當大，交管、指揮必須落實。

林佳龍今天視察位在台南市東區的高公局南部交控中心，關心國慶3天連假首日的國道疏運狀況，他表示，經歷中秋連假及大數據分析，雙十連假做了改善，交通部提早在休假前一天即展開加強交通疏運宣導跟管制，目前疏運效果良好，國道大致順暢。

他說，國慶連假在台南有國慶焰火，基隆有國慶晚會，住房率顯示東部以外，中南部住房率非常高，特別台南為全國最高，以整體來看，首日流量看起來壓力沒那麼大，不過活動集中的地區會較壅塞，特別是很多人參加國慶焰火之後會在附近旅遊、住宿。

林佳龍指出，因國慶焰火關係，進出台南安平的車流勢必很多，尤其是散場瞬間車流量相當大，中央、地方會合力落實交通管制及指揮。另外，國5在上次中秋連假因匝道儀控和用路人反映，如何讓主幹線、匯流道路以最有效率方式行進，是這次加強重點。