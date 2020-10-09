淡海輕軌買1日交通聯票 無限次只要50元

新北捷運公司自10月起推出「淡海輕軌1日交通聯票」，可以無限次搭乘淡海輕軌與淡水地區12條公車路線，票價只要50元，比起刷電子票證單趟25元、來回50元還要優惠，捷運公司指出，趁著國慶連假期間到淡水買交通聯票，暢遊淡水各秘境與景點。

淡水地區曾受西班牙及荷蘭殖民影響，河岸有許多古色古香的建築融入西方元素，淡海輕軌通車後從紅樹林站延伸到淡海新市鎮，沿途有特色建築、海尾仔自行車道、雲門劇場、滬尾藝文休閒園區、紅毛城、日式古造多田榮吉故居等景點。

新北捷運公司說，各景點目前都是Instagram、Facebook等社群軟體熱門拍照打卡的秘境，這些景點都可以透過「淡海輕軌1日交通聯票」的串聯，讓旅客可以運用輕軌及公車輕鬆造訪，免去停車、塞車等困擾。

除了無限次搭乘淡海輕軌外，交通聯票也可以搭乘淡水客運、指南客運的836、837、875、881、894、983、870、紅26、紅37、紅38、藍海1、藍海2共12條路線，甚至與輕軌沿線36家商店享有消費優惠，品嘗各種美食。