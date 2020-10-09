國慶連假車流逐漸湧現！國5中午開始塞估下午4時緩解

今天是國慶連假第一天，交通部高公局預估交通量為115百萬車公里，交通部長林佳龍昨天說，嚴峻程度恐更甚中秋連假。不過疑因天氣不佳，截至目前交通量比去年國慶低。高公局說，目前車流量有逐漸出來，中午國5解除高乘載管制後預計還有一波車潮。

高公局原預估今天國道車流量為平日的1,3倍，不過截至上午8時，國道全線交通量較去年同期減少25%。

對此，高公局交管組科長賴建宇說，今天國道的車流量確實比去年國慶低，上午8時前也比今年中秋連假低。不過預期接下來車流量會持續增加，國5中午結束高乘載後會再有車潮湧現，預計塞到下午4時左右。

賴建宇說，稍早南下車潮逐漸出現，國1五股到泰山轉接道、湖口道新竹；國3土城到鶯歌系統車多；北上國1內湖到五堵也出現車流，預計跟民眾要去東北角、北海岸遊玩有關。

賴建宇提醒，用路人出門前還是要先看一下路況，連續假期難免車多，要保持安全車距，一個小事故恐造成壅塞回堵。

至於要不要下修今天車流量預估，賴建宇說，還要觀察。是否因為天氣因素影響車流，會在連假後檢討和分析。

今天國道將出現六大易塞地雷路段，包含國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統，以及國5南向南港系統-坪林，行車時間將是平常四到五倍。

根據高公局規畫，今天上午6至12時，國五南港系統交流道南向入口匝道實施高乘載管制。國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口全日封閉，0至12時封閉國五石碇、坪林南向入口。另也會針對重點交流道，如國一南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化至埔鹽等11處重點路段實施精進式匝道儀控。

省道部分，公路總局則預估，今天國內各大風景區及鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等。