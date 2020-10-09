快訊

2020是台灣Podcast元年！「廣播版」YouTuber怎麼用聲音收服鐵粉？

連5天疫情！連假首日增3例境外移入 指揮中心下午2時說明

國慶連假車流逐漸湧現！國5中午開始塞估下午4時緩解

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國道車流逐漸湧現。圖／取自1968即時路況
國道車流逐漸湧現。圖／取自1968即時路況

今天是國慶連假第一天，交通部高公局預估交通量為115百萬車公里，交通部長林佳龍昨天說，嚴峻程度恐更甚中秋連假。不過疑因天氣不佳，截至目前交通量比去年國慶低。高公局說，目前車流量有逐漸出來，中午國5解除高乘載管制後預計還有一波車潮。

高公局原預估今天國道車流量為平日的1,3倍，不過截至上午8時，國道全線交通量較去年同期減少25%。

對此，高公局交管組科長賴建宇說，今天國道的車流量確實比去年國慶低，上午8時前也比今年中秋連假低。不過預期接下來車流量會持續增加，國5中午結束高乘載後會再有車潮湧現，預計塞到下午4時左右。

賴建宇說，稍早南下車潮逐漸出現，國1五股到泰山轉接道、湖口道新竹；國3土城到鶯歌系統車多；北上國1內湖到五堵也出現車流，預計跟民眾要去東北角、北海岸遊玩有關。

賴建宇提醒，用路人出門前還是要先看一下路況，連續假期難免車多，要保持安全車距，一個小事故恐造成壅塞回堵。

至於要不要下修今天車流量預估，賴建宇說，還要觀察。是否因為天氣因素影響車流，會在連假後檢討和分析。

今天國道將出現六大易塞地雷路段，包含國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統，以及國5南向南港系統-坪林，行車時間將是平常四到五倍。

根據高公局規畫，今天上午6至12時，國五南港系統交流道南向入口匝道實施高乘載管制。國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口全日封閉，0至12時封閉國五石碇、坪林南向入口。另也會針對重點交流道，如國一南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化至埔鹽等11處重點路段實施精進式匝道儀控。

省道部分，公路總局則預估，今天國內各大風景區及鄰近遊樂區路段預估會有局部壅塞情形，包含台2線關渡~淡水路段、台2線萬里~大武崙路段、台3線、台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場、台21線日月潭周邊路段、台26線墾丁路段等。

高乘載管制 國道 連假

延伸閱讀

國慶日前 侯友宜到永和智光商工和儀隊練拋槍

慶祝國慶 高雄市議員黃柏霖分享登玉山頂持國旗照

國慶連假天氣 吳德榮：桃園以北及宜花局部短暫雨

國慶連假遊新北 避10景點壅塞路段

相關新聞

國慶焰火加碼！2.7萬發長達33分鐘更過癮

國慶焰火將在明晚於台南安平登場，台南市長黃偉哲今天宣布，由於9月底試放效果不錯，國慶籌備委員會決定加碼近萬發焰火，總共多...

不斷更新／國慶連假首日6地雷路段 國道多路段壅塞

今天是國慶日連續假期第1天，國5南下路段湧入車潮，以南港系統-石碇南下路段最為壅塞，行車時速只有33公里。國5南下回堵長度：國3(汐止)往國5南入3公里、國3(木柵)往國5南入5公里。其他國道路段大致順暢。

國慶連假南北天氣差很多！彭啟明：越往南越晴朗

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，如預期，桃園以北還是陰沉偶飄雨，新竹以南，越往南越晴朗，差異頗...

AI與失智照護未來有哪一些新可能？11專家扮柯南揭密

人工智慧（AI）與失智照護未來有哪一些新可能？台北榮總高齡醫學中心、陽明大學高齡與健康研究中心、台灣整合照護學會、科技部...

台灣人年平均跑醫院14次 醫籲健保多用多付、少用少付

健保會9月25日預估健保安全準備金最多只能撐到明年底就無法滿足一個月安全線，隨國內人口老化，據國內研究打發現，台灣就醫人...

林佳龍：連假中南部住房率高 台南明晚瞬間車流量大

國慶3天連假首日，加上明天國慶焰火將在台南登場，交通部長林佳龍今天上午特地到高速公路局南部交通控制中心視察交通狀況。他指...

淡海輕軌買1日交通聯票 無限次只要50元

新北捷運公司自10月起推出「淡海輕軌1日交通聯票」，可以無限次搭乘淡海輕軌與淡水地區12條公車路線，票價只要50元，比起...

國慶連假車流逐漸湧現！國5中午開始塞估下午4時緩解

今天是國慶連假第一天，交通部高公局預估交通量為115百萬車公里，交通部長林佳龍昨天說，嚴峻程度恐更甚中秋連假。不過疑因天...

桃園觀光情報雙月刊來了 創刊號主打青埔6大亮點

桃園市政府觀光旅遊局為行銷在地觀光亮點，10月份首度發行桃園觀光旅遊情報，以雙月刊形式發行，雜誌擺放在旅客服務中心、旅遊...

施振榮、陳亮恭出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」

宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究...

國慶收假台鐵加開2自強號全自由座 時刻表看這6點開搶

因應國慶假期返工旅運需求，台鐵局於收假日11日周日再加開台東往台北普悠瑪列車，及潮州、高雄往台北推拉式自強號，各一班次、...

到彰化北斗騎自行車 沿東螺溪綠色廊道玩遍4鄉鎮

彰化縣北斗鎮東螺溪的秋晨涼爽宜人，鎮公所今天舉辦2020年全民減碳自行車道綠廊觀光單車樂悠遊活動，全程8公里，約2500

熱門新聞

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

她收到5年前時空訊息「以為會幸福」…父癲癇母罹癌狗中毒 網看內容爆哭

不是國慶貴賓也可拿到限定口罩 中衛號召21粉專雙十抽奬

小孟塔羅：默默觀察還是溫暖支持？測暗戀你的人會是什麼類型

為什麼上班族們瘋迷「跑馬拉松」？正妹小律師揭密原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。