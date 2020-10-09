AI與失智照護未來有哪一些新可能？11專家扮柯南揭密

人工智慧（AI）與失智照護未來有哪一些新可能？台北榮總高齡醫學中心、陽明大學高齡與健康研究中心、台灣整合照護學會、科技部人工智慧生技醫療創新研究中心共同舉辦、聯合報健康事業部協辦的「人工智慧與失智照護的未來」研討會，邀請11位專家扮演科學「柯南」，為民眾尋找新可能的真相。

新冠肺炎疫情為AI和遠距健康領域開出新局，「人工智慧與失智照護的未來」研討會即是探討AI深度學習可能革新人類醫療的軌跡。

研討會今盛大揭幕，出席的專家包括有宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲、台灣大學臨床藥學研究所教授蕭斐元、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚、陽明大學神經科學研究所林慶波、台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇等11人。

開幕合照時，專家們集體戴上日本漫畫人物「名偵探柯南」的紅色領結，並手拿「真相只有一個」、「人工智慧」和「失智照護」的牌子，可愛逗趣，讓現場參與的民眾也跟著笑開懷。

宏碁集團創辦人兼榮譽董事長施振榮於開幕致詞表示，高齡社會是台灣的現在進行式，而台灣將是世界最老的國家之一，老人失智的問題更應該要超前部署。

施振榮說，他自從退休後創辦智榮基金會，三年前曾針對華人的未來幸福進行研究，發現全民期待年老時能達到三項指標，一是自理生活，二是健康飲食，三是便利就醫。而他就在思考，是不是未來老人問題其實可透過AI和資通訊科技，進行有效的照顧？

施振榮分享，宏碁集團三年多前投資美國一家公司，特別為平均年齡75歲的失智老人處理生活上的問題，而服務的產品使用為平板電腦，上面有很大的圖樣可進行操作，提供老人家那年代的歌曲和電影，也可以按人頭就打電話或留言。

施振榮說，這產品使用上非常簡單，而且軟體內的聯絡人也只有家族圈，家屬也不用怕長輩被詐騙集團誆騙。因此在新冠肺炎爆發後，產品熱賣、供不應求。