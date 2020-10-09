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AI與失智照護未來有哪一些新可能？11專家扮柯南揭密

聯合報 / 記者鄧桂芬／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。 記者蘇健忠／攝影
宏碁集團創辦人施振榮。 記者蘇健忠／攝影

人工智慧（AI）與失智照護未來有哪一些新可能？台北榮總高齡醫學中心、陽明大學高齡與健康研究中心、台灣整合照護學會、科技部人工智慧生技醫療創新研究中心共同舉辦、聯合報健康事業部協辦的「人工智慧與失智照護的未來」研討會，邀請11位專家扮演科學「柯南」，為民眾尋找新可能的真相。

新冠肺炎疫情為AI和遠距健康領域開出新局，「人工智慧與失智照護的未來」研討會即是探討AI深度學習可能革新人類醫療的軌跡。

研討會今盛大揭幕，出席的專家包括有宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲、台灣大學臨床藥學研究所教授蕭斐元、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚、陽明大學神經科學研究所林慶波、台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇等11人。

開幕合照時，專家們集體戴上日本漫畫人物「名偵探柯南」的紅色領結，並手拿「真相只有一個」、「人工智慧」和「失智照護」的牌子，可愛逗趣，讓現場參與的民眾也跟著笑開懷。

宏碁集團創辦人兼榮譽董事長施振榮於開幕致詞表示，高齡社會是台灣的現在進行式，而台灣將是世界最老的國家之一，老人失智的問題更應該要超前部署。

施振榮說，他自從退休後創辦智榮基金會，三年前曾針對華人的未來幸福進行研究，發現全民期待年老時能達到三項指標，一是自理生活，二是健康飲食，三是便利就醫。而他就在思考，是不是未來老人問題其實可透過AI和資通訊科技，進行有效的照顧？

施振榮分享，宏碁集團三年多前投資美國一家公司，特別為平均年齡75歲的失智老人處理生活上的問題，而服務的產品使用為平板電腦，上面有很大的圖樣可進行操作，提供老人家那年代的歌曲和電影，也可以按人頭就打電話或留言。

施振榮說，這產品使用上非常簡單，而且軟體內的聯絡人也只有家族圈，家屬也不用怕長輩被詐騙集團誆騙。因此在新冠肺炎爆發後，產品熱賣、供不應求。

施振榮說，他舉這個產品例子是認為，台灣的資通訊界和醫界應積極跨域整合及合作，開發出更多有價值的產品，或許是解決未來醫療和社會問題的有效方案。他多年前就提過台灣科技島的新願景，是能提出不同於西方世界的更先進的精神文明解決服務，提供長輩尊嚴且有愉快的生活。

宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。 記者蘇健忠／攝影
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士（從左至右）、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，分享人工智慧和失智照護的相關心得。 記者蘇健忠／攝影

失智 榮總 新冠肺炎

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