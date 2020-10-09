桃園觀光情報雙月刊來了 創刊號主打青埔6大亮點

桃園市政府觀光旅遊局為行銷在地觀光亮點，10月份首度發行桃園觀光旅遊情報，以雙月刊形式發行，雜誌擺放在旅客服務中心、旅遊資訊站與轄內公共場館等處，供民眾索取，創刊號以「青埔，桃園萬象新城」為題，介紹青埔6大吃喝玩樂亮點，雜誌內頁還有好康折價券，市府觀旅局歡迎民眾按圖索驥，來桃園聰明玩樂享受美好假期。

桃園觀光旅遊情報內容多元，除了有當期話題景點介紹，還有燦哥帶路、局長導覽、桃園小旅行、桃園新景點、古徑新遊、好時光、住好旅等單元分享，圖文介紹豐富。

創刊號以「青埔，桃園萬象新城」為題，介紹青埔6大亮點，有Xpark水族館、和逸飯店、新光影城、華泰名品城、IKEA與桃園國際棒球場，周邊還有高鐵探索館、襲園美術館可順道一遊，也邀來在地導遊分享青埔最道地的吃喝玩樂行程，值得收藏。

桃園市長鄭文燦說，根據交通部觀光局統計，全台10大旅遊熱點，桃園就包辦前3名，大溪老街、石門水庫與角板山深受遊客喜愛，但其實桃園還有許多不為人知的美景，尤其青埔地區在市府許多發展計畫努力下，各項休閒娛樂設施陸續進駐，年底也有一系列活動，有萬聖節、遊樂園與跨年活動成為國旅新亮點，很推薦旅客到青埔一遊。

市府觀旅局指出，桃園觀光旅遊情報每期發行1萬份，供免費索取，民眾可到桃園各旅服中心、旅遊資訊站、機場捷運服務台、文化場館、社福館舍與各區公所索取，另也會將雜誌內容上至桃園市政府電子書平台，透過手機或電腦就能瀏覽、按圖索驥。