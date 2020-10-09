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施振榮、陳亮恭出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」
宏碁電腦集團前瞻技術總處副理蔡宗憲博士、台灣大學臨床藥學研究所蕭斐元教授、台北榮總員山分院老年醫學科主任李威儒、中央研究院資訊科學研究所研究員何建明博士、花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽、智榮基金會董事葉紫華、宏碁集團創辦人施振榮、交通大學副校長林奇宏、台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭、中央研究院統計科學研究所所長陳君厚博士、陽明大學神經科學研究所林慶波教授、台北榮總高齡醫學中心醫師陳亮宇與聯合報健康事業部營運長洪淑惠上午一起出席「人工智慧和失智照護的未來論壇」開幕，透過人工智慧深度學習技術預測病毒變化，有望革新人類醫療的軌跡。全日講壇將分上、下半場，由11位專家扮演科學柯南，試圖理解人工智慧黑盒子將在長期照護、失智領域引爆哪些新可能。
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