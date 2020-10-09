到彰化北斗騎自行車 沿東螺溪綠色廊道玩遍4鄉鎮

彰化縣北斗鎮東螺溪的秋晨涼爽宜人，鎮公所今天舉辦2020年全民減碳自行車道綠廊觀光單車樂悠遊活動，全程8公里，約2500名民眾騎自行車沿著東螺溪畔，欣賞溪畔美人樹與台灣欒樹開花美景，到溪州西畔一橋折返，參加抽獎和拿紀念品。

上午不到8時，民眾騎自行車陸續到達北斗鎮心動廣場集合，鎮公所免費供應早餐。縣長王惠美先抽出縣長獎電冰箱和洗衣機炒熱氣氛，立委謝衣鳳、北斗鎮代會主席劉國卿等人致詞，在開幕式結束後，民眾即騎自行車到充氣拱門，鎮長李玄在等人鳴槍，自行車大隊魚貫出發。騎回原點抽獎之外，還有木製小椅、毛巾等紀念品。

台灣諺語「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，王惠美說，昔日台灣五大繁榮地區，鹿港、寶斗（北斗）和番挖（芳苑）都在彰化縣，可見排名第四的北斗鎮開發早又繁榮早，有深厚歷史古韻，小吃、美食和景點多，值得民眾常來走走，品嘗與彰化肉圓齊名的北斗肉圓，開台灣紙片肉乾先河的北斗肉乾，及各種創意飲料和冰品。

北斗鎮公所運用國防部陸軍司令部敦親睦鄰回饋金，選在國慶連假第一天舉辦自行車活動；鎮長李玄在表示，鎮公所力推全民減碳，節能、慢活的騎自行車活動進入第十年，年年吸引全國各地愛好單車運動的民眾前來，在北斗民宿小住一晚，第二天體驗騎自行車一覽河濱公園和東螺溪綠色廊道的風光。

縣政府推薦國慶連假小旅遊行程，今天到北斗鎮東螺溪，走綠色廊道直通溪湖鎮東螺溪自行車道，去溪湖糖廠搭乘觀光小火車，順遊埤頭鄉台糖舊鐵道綠色廊道，或可田尾公路花園觀賞花卉，也可以轉往福寶濕地體驗濕地生態。