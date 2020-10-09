國慶連假墾丁、台東吸人潮 首日上午南下車潮爆大量

國慶3天連假今天開始，台東和屏東墾丁旅宿店前兩天一房難求，返鄉和度假車潮今天一早湧現，匯集台東及墾丁地區車流的省道台1線枋寮水底寮三叉路口，南下車道上午7至8時出現2059輛的大量，警方在8時20分實施南下調撥車道紓導措施，直到下午都要有停停走走的心理準備。

墾丁核心區旅宿在國慶連假前兩天和周末多滿房，警方估計3天將湧入5萬人次遊客，加上走台9線前往台東的車流，白天塞車不可免。

警方提醒，南下車潮最熱門時段是連假前兩天的上午7時至下午1時，出現在台1線枋寮水底寮至枋山南下路段，北上車潮集中在每天下午2至6時的台1線枋山至枋寮段，是交通尖峰塞車的「地雷」時段。

警方提醒，國慶日也是灰面鷲（俗稱國慶鳥）過境夜棲恆春半島的高峰期，墾管處周、六日在滿州鄉滿州國中舉辦「風起鷹揚鷲在滿州」賞鷹活動，預期會吸引大批賞鷹遊客，縣道200線2至5公里（恆春東門橋至出火路段）因道路施工設置紅綠燈單向輪流通車，每天下午4至6時會派員協助疏導車流，建議賞鷹遊客改走台26佳鵝公路。

夜間人潮集中的墾丁大街，9日至11日管制車輛採單行道管制措施，連假每日傍晚6時起至晚上10時，南下從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下，北上則行駛墾丁路，禁入大灣路；另為道北返車流，台1線北上路段秋節連假新增枋山大橋（453公里）至內獅路口（447公里）段的實體交通錐強制分隔措施， 效果不錯，持續實施至國慶連假結束。