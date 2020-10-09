台鐵11日增開1班台東往台北普悠瑪 採全車自由座

雙十國慶3天連假今天開始，台東返鄉及旅遊的運輸需求旺盛，立委劉櫂豪向台鐵要求增開班次，台鐵局規畫11日再加開一班普悠瑪號列車，並採全車自由座方式協助返工疏運。台鐵表示，加班列車預定於乘車當天早上6時起，開放車站窗口售票及官網訂票。

劉櫂豪說，連假期間有許多鄉親返鄉需求外，近期更因國內旅遊風潮大爆發，許多遊客來到台東旅遊，目前台東住房率已達8成，預期連假期間將湧入大量旅客，向台鐵反映後，台鐵將於11日增開一列普悠瑪列車，下午1時36分自台東發車，下午5時53分抵達台北，採全車自由座方式售票，共計將發售492張車票。

台鐵表示，11日乘車當天早上6時起，開放車站窗口售票及官網訂票，不開放台鐵ｅ訂通APP及超商訂、取票。相關加開車次、時刻，將於台鐵局官方網站及各車站公告，有需求民眾留意相關訊息。