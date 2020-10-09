快訊

高市托嬰中心昨驚傳食物中毒 4幼童送醫

不斷更新／清晨國5南下壅塞 國慶連假首日防6地雷路段！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山國家森林遊樂區景觀大改造 祝山車站率先改建

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
阿里山國家森林遊樂區的嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，建物為宮殿式屋簷，頗具特色，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，車站遷出後舊站閒置2年多，已辦理報廢拆除。記者魯永明／攝影
阿里山國家森林遊樂區的嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，建物為宮殿式屋簷，頗具特色，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，車站遷出後舊站閒置2年多，已辦理報廢拆除。記者魯永明／攝影

國際聞名的嘉義阿里山國家森林遊樂區，林務局將啟動全新的景觀改造工程，嘉義林區管理處配合阿里山舊公車站報廢拆除，將展開「舊公車站拆除及景觀改善工程」；林鐵及文資處為提升祝山線營運品質，13日率先舉行祝山車站改建工程典禮，兩大工程完成，遊樂區將展現全新的風貌。

森林遊樂區停車場及商店街區景觀老舊，長期未改善，引起遊客詬病，嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，1984年10月由縣府向嘉義林管處承租土地興建，為三層樓鋼筋混凝土建物，建物為宮殿式屋簷，頗具特色，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，帶給遊客回憶；公車處將車站遷出後，舊站閒置2年多，已辦理報廢拆除。

嘉義林管處說，配合舊公車站拆除，將執行阿里山國家森林遊樂區舊公車站拆除及景觀改善工程，6月2日已取得拆除執照，考量全區整體景觀及遊客觀瞻，併小型車停車場景觀改善案辦理，召開細部設計審查會，審查通過即可辦理工程發包。

因舊公車站位在人潮商業活動集中的停車場，以及商店街精華區，屬旅遊服務核心區，將考量遊客、車輛動線，結合生態環境及森林意象做整體規畫，提升阿里山遊憩、商業環境品質。

另，遊樂區林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建首條登山鐵路，1986年興築完工以來，陪伴林鐵人及國內外遊客34個年頭。阿里山林鐵及文資處為提升祝山線營運品質，10月中旬進行祝山車站改建工程，改建前夕，13日上午在祝山車站辦理「再建祝山」紀念活動，當天上午9時在阿里山站及北門站，開賣限量紀念票卡及象徵「祝福」的「祝山福袋」。

阿里山國家森林遊樂區的嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，建物為宮殿式屋簷，頗具特色，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，車站遷出後舊站閒置2年多，已辦理報廢拆除。記者魯永明／攝影
阿里山國家森林遊樂區的嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，建物為宮殿式屋簷，頗具特色，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，車站遷出後舊站閒置2年多，已辦理報廢拆除。記者魯永明／攝影
阿里山林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建首條登山鐵路，林鐵及文資處10月中旬進行車站改建工程。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建首條登山鐵路，林鐵及文資處10月中旬進行車站改建工程。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建首條登山鐵路，林鐵及文資處10月中旬進行車站改建工程。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建首條登山鐵路，林鐵及文資處10月中旬進行車站改建工程。圖／林鐵及文資處提供

公車 阿里山 嘉義

延伸閱讀

阿里山「再建祝山」 紀念祝山車站改建難得時刻

阿里山高山咖啡 農民國產精品咖啡豆評鑑最大贏家

到阿里山吃台灣特產 達邦愛玉季明起熱鬧展開

國慶連假何處去 阿里山吃愛玉體驗鄒族魅力

相關新聞

不斷更新／國慶連假首日6地雷路段 清晨國5南下壅塞

今天是國慶日連續假期第1天，國5南下路段湧入車潮，以南港系統-石碇南下路段最為壅塞，行車時速只有33公里。國5南下回堵長度：國3(汐止)往國5南入3公里、國3(木柵)往國5南入5公里。其他國道路段大致順暢。

不是悠遊卡！搭捷運最常忘了它 沒領回就變愛心

台北捷運日運量高達200萬人次，每年乘客遺失的物品很可觀，光沒人認領的悠遊卡，北捷就多了1600多萬私房錢，但乘客遺忘在捷運上最多的是雨傘及手提袋，北捷統計，平均一年會拾獲上萬把遺失傘，如果沒人認領，就當作各捷運站點的愛心傘，供民眾使用。

偏見的作用 與不同階級的人聊天更燒腦

與不同社會背景的人交談雖然可得到許多意想不到的見解，但其實整個過程更燒腦。一項研究發現，人們對富人或窮人的偏見，會讓一般閒聊更累人，因為與來自不同社會階層的人交談，比與背景相似的人說話需要更多腦力。

阿里山國家森林遊樂區景觀大改造 祝山車站率先改建

國際聞名的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，林務局將啟動全新的景觀改造工程，嘉義林區管理處配合阿里山舊公車站報廢拆除，將展開「...

國慶連假天氣 吳德榮：桃園以北及宜花局部短暫雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昌鴻颱風仍為中颱，在日本南方海面轉向東北前進；由...

孩子挑食原因 專家：小時候太少吃苦、吃軟不吃硬

一個人是否挑食，取決於小時候的飲食習慣。專家指出，孩童六歲以前若太少「吃苦」、「吃軟不吃硬」，長大後願攝取的食物種類大幅...

國慶連假 疏運嚴峻恐超中秋

三天國慶連假今天登場，在安心旅遊補助即將屆期的帶動下，不少景區訂房都破八成，甚至滿房。交通部預估今天是交通量最大的一天，...

住院部分負擔上限 明年調高

衛福部預告修正明年將調高住院部分負擔上限，同一疾病單次住院自付額上限為四萬一千元，全年累計六萬九千元，漲幅雙雙創下五年新...

健康你我他╱與癌和平共處 調整心念更自在

民國97年，我罹患了乳癌，醫師說明當下，我沒有任何情緒反應，並不是我多勇敢，而是根本無法思考。

年長者聽損 增失智或憂鬱風險

聽覺是人類重要的感官之一，聽力障礙往往會引起生活中許多不便，包含人際溝通困難、社交障礙等，進而影響工作、學習與生活等。

專業觀點╱用藥須依患者狀況 保留「生」機

近年來，國內年輕乳癌患者愈來愈多，與其他癌友相較，醫師擬定治療策略用藥更為複雜，須依照患者身心情況決定用藥，例如，仍想生...

我的經驗╱婚3個月發現腫塊 我32歲得了乳癌

在32歲那年，也是剛與愛情長跑十年的先生結婚三個月後，洗澡中發現胸部有個小小的滑動腫塊。

熱門新聞

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

淡水亂飛直升機主人找到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

她收到5年前時空訊息「以為會幸福」…父癲癇母罹癌狗中毒 網看內容爆哭

不是國慶貴賓也可拿到限定口罩 中衛號召21粉專雙十抽奬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。