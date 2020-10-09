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阿里山國家森林遊樂區景觀大改造 祝山車站率先改建
國際聞名的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，林務局將啟動全新的景觀改造工程，嘉義林區管理處配合阿里山舊公車站報廢拆除，將展開「舊公車站拆除及景觀改善工程」；林鐵及文資處為提升祝山線營運品質，13日率先舉行祝山車站改建工程典禮，兩大工程完成，遊樂區將展現全新的風貌。
森林遊樂區停車場及商店街區景觀老舊，長期未改善，引起遊客詬病，嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，1984年10月由縣府向嘉義林管處承租土地興建，為三層樓鋼筋混凝土建物，建物為宮殿式屋簷，頗具特色，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，帶給遊客回憶；公車處將車站遷出後，舊站閒置2年多，已辦理報廢拆除。
嘉義林管處說，配合舊公車站拆除，將執行阿里山國家森林遊樂區舊公車站拆除及景觀改善工程，6月2日已取得拆除執照，考量全區整體景觀及遊客觀瞻，併小型車停車場景觀改善案辦理，召開細部設計審查會，審查通過即可辦理工程發包。
因舊公車站位在人潮商業活動集中的停車場，以及商店街精華區，屬旅遊服務核心區，將考量遊客、車輛動線，結合生態環境及森林意象做整體規畫，提升阿里山遊憩、商業環境品質。
另，遊樂區林鐵祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，更是國人自建首條登山鐵路，1986年興築完工以來，陪伴林鐵人及國內外遊客34個年頭。阿里山林鐵及文資處為提升祝山線營運品質，10月中旬進行祝山車站改建工程，改建前夕，13日上午在祝山車站辦理「再建祝山」紀念活動，當天上午9時在阿里山站及北門站，開賣限量紀念票卡及象徵「祝福」的「祝山福袋」。
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