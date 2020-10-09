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不斷更新／國慶連假首日6地雷路段 清晨國5南下壅塞
（06:30更新）
今天是國慶日連續假期第1天，國5南下路段湧入車潮，以南港系統-石碇南下路段最為壅塞，行車時速只有33公里。國5南下回堵長度：國3(汐止)往國5南入3公里、國3(木柵)往國5南入5公里。其他國道路段大致順暢。
高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人下午時段出發。
今天國道相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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