不斷更新／國慶連假首日6地雷路段 清晨國5南下壅塞

台北捷運日運量高達200萬人次，每年乘客遺失的物品很可觀，光沒人認領的悠遊卡，北捷就多了1600多萬私房錢，但乘客遺忘在捷運上最多的是雨傘及手提袋，北捷統計，平均一年會拾獲上萬把遺失傘，如果沒人認領，就當作各捷運站點的愛心傘，供民眾使用。

2020-10-09 04:39