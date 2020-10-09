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國慶連假天氣 吳德榮：桃園以北及宜花局部短暫雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨。本報資料照片
桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昌鴻颱風仍為中颱，在日本南方海面轉向東北前進；由於昌鴻離台灣越來越遠，對國慶連假的天氣全無影響。

此外，他說，中央氣象局區域模式模擬，下周一晚上8時熱帶擾動除了一個在南海發展，另一個則在台灣南端通過。誤差較小的歐洲中期預報中心模式，也模擬出南海的熱帶擾動，另一擾動則已通過呂宋島且非常弱。是否會有熱帶擾動如氣象局模式模擬得那麼強？且那麼靠近台灣？不確定性很大，應該持續觀察。

今明兩天盛行東北風，迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨，夜間機率略高於白天。背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍少量降雨的機率。白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。今天北部19至28度、中部20至33度、南部20至34度、東部19至31度。

周日至下周二台灣東側水氣逐漸增多；桃園以北仍有局部短暫雨，東半部則降雨機率提高，局部地區並有明顯降雨；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。各地氣溫略回升，白天北舒適、中南微熟，各地早晚仍偏涼。

下周三、周四東側水氣減少，但受東北風影響，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。

中央氣象局今天清晨發布長浪訊息，東半部(含蘭嶼、綠島)、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，上午5時新北龍洞、宜蘭蘇澳、龜山島、花蓮及台東觀測到浪高2至4米左右的長浪。

新竹 氣象局 天氣動態

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