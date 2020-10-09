孩子挑食原因 專家：小時候太少吃苦、吃軟不吃硬

一個人是否挑食，取決於小時候的飲食習慣。專家指出，孩童六歲以前若太少「吃苦」、「吃軟不吃硬」，長大後願攝取的食物種類大幅限縮，易導致營養失衡。如何讓孩子愛上各種蔬菜和五穀雜糧？營養師建議在蔬菜上加點料，比如山藥加蒸蛋，去除山藥在部分小孩心中黏而無味的口感，就能食得下嚥。

榮新診所營養師李婉萍分析，蔬菜常成為小孩挑食的項目，是因植物的苦味多於肉類，相較之下不可口。北新國小教師李雅菁則說，現在不少小孩在隔代教養環境長大，成長時期跟著祖父母吃較軟的食物，影響咀嚼能力。中小學營養午餐業者也為配合學童飲食情況，很少使用胡蘿蔔、茄子等常遭排斥的蔬菜。久而久之，又苦又硬的蔬菜，成孩子的拒絕往來戶。

但李婉萍從營養學角度指出，全榖雜糧、蔬菜、乳品等六大類食物缺一不可，舉例來說，有人是典型「澱粉控」，只吃白飯不吃肉，易導致維生素Ｂ一攝取不足，走路不穩、學習能力不佳。建議讓孩子在每類中愛上三種食物，才不易演變成挑食兒童。

蔬菜又是六大類中最多人挑嘴的一類。李婉萍建議家長從不苦的深綠色蔬菜著手，讓孩子習慣吃菜。家長習慣把各項食物打成糊狀，不過孩子約一歲半就可以吃切碎的菜，建議改讓他們單吃菜葉，習慣菜味也訓練咀嚼能力。

替苦味較重的蔬菜裹上「糖衣」，融入孩子喜愛的味道，也是改善挑食的方法之一。李婉萍以秋季蔬菜為例，牛蒡可加入麵糊，做成海鮮煎餅；芋頭可做成芋頭西米露；菱角可與沙拉攪拌；蓮藕可改裝為蜜汁蓮藕或蓮藕湯；山藥可做成山藥蒸蛋或加糖，消除孩子對山藥「黏黏的」、「沒味道」等負面印象。

李婉萍也說，家長假日可結合食農教育，帶孩子實際去看食材的產地源頭，比如苦瓜為什麼苦、茄子如何種植，化解孩子初次見到蔬果的「食物恐新症」。部分孩子因不知道蔬菜味道、害怕嘗鮮而挑食，若深入認識食物，有助降低恐懼和排斥感。