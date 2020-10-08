影／防疫美女醫師再登板！這回號召志工隊

新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣也從今年初開始，推出多支「防疫影片」在電視廣告中播送，其中有「防疫女神」之稱的輔大家醫科醫師許書華，今在北市社會局邀請下，以「疫情當下的社會包容與同理」為題，向社區志工分享如何以正面態度面對疫情，事後她也特別錄製影片，號召民眾在防疫新生活之餘，也能健康做志工。

今年5月，許書華協助衛福部拍攝防疫影片，影片中以甜美嗓音及豐富的肢體動作，宣導民眾「配合郵差及快遞業者防疫事項，多使用線上付款，落實防疫，守護健康」等語，有網友看完影片後，更留言誇張表示「絕對不會說看廣告看了3小時」，許書華也在網路拍攝洗手舞影片，宣傳正確洗手觀念，一夕爆紅。

許書華今受北市社會局之邀，以「疫情當下的社會包容與同理」為題，分享在防疫期間，除了增加衛生防疫知能外，如何以正面態度來面對疫情衝擊。席間不少來自醫院、機關、場館的志工到場參與，一起參與研討，現場互動熱絡。

許書華也特別提到，疫情期間，資訊量龐雜，呼籲民眾應學習獲取真正可靠的新聞與訊息，避免錯誤資訊造成恐慌。

許書華醫師也提到，疫情期間，人與人的信任關係變得緊張，舉凡民眾排口罩向藥師或志工謾罵，也有民眾看到醫師或防疫人員就感到懼怕，國際間甚至出現排華效應，種種緊張關係，也讓願意投入志願服務的民眾，內心承受不少壓力，但許書華說，若願意投入志願服務，民眾也可以用正面態度面對疫情衝擊。

許書華說，在疫情威脅下，必須用同理和互助，取代責罵和怨懟，她也以醫師角度，特別宣導志工在確保自身安全後，也可以在社區宣傳防疫觀念，防疫作戰不分你我，要民眾多留意志願服務推廣中心的志工招募，防疫新生活，健康做志工。