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防堵「不實口罩」經部：22日起進口非醫用也要標產地

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
經濟部宣布10月22日起，所有進口的非醫用口罩，無論是不是要來台灣上架販售、或是自用，通通都必須在「最小包裝」上標示正確原產地，否則將扣留在海關。歐新社
經濟部宣布10月22日起，所有進口的非醫用口罩，無論是不是要來台灣上架販售、或是自用，通通都必須在「最小包裝」上標示正確原產地，否則將扣留在海關。歐新社

為防口罩產地標示不實、使民眾購買口罩時權益受損，經濟部宣布10月22日起，所有進口的非醫用口罩，無論是不是要來台灣上架販售、或是自用，通通都必須在「最小包裝」上標示正確原產地，否則將扣留在海關

經濟部國貿局官員表示，現行法規並沒有規定非醫用口罩「凡進口一律要標示產地」，僅有在市面上公開販售的口罩必須符合「商品標示法」。但自本月22日之後，即使是一般民眾從海外買非醫用口罩、不是用來上架販售，都要在「最小包裝」標示正確原產地，也就是盒裝的口罩要在盒子上標示、小包裝的口罩要在包裝袋上標示，且標示位置從外觀上來看要夠明顯、容易辨識，必須為產地：○○、「MADE IN（○○）」、「PRODUCT OF（○○）」等方式。

國貿局指出，如果因為特定用途、或其他特殊情況，例如在新規上路前就訂購，因此沒有在最小包裝上標示原產地，而且進口理由不是為了在市面上陳列販售的口罩，進口人可以檢附相關證明文件向國貿局申請免標示原產地。

除了「偽標」的口罩海關會依相關法規處理外，其他沒有依規定標示原產地、或原產地標示不符規定的口罩，國貿局官員指出，進口人可以提出補標原產地申請書，申請專案補標原產地，在海關倉儲內補標正確原產地後，才可進口，否則將扣在海關，進口人還必須支付倉儲費用，或辦理退運。

至於國產口罩經過復運進口，進口人如果可以向海關舉證，證明是「台灣製造」，就不需要經過上述流程。

口罩 海關 經濟部

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