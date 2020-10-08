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自費治癌成常態…33歲癌友離婚 數著存款說「如果沒了，那就沒了」

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
左起為台灣病友聯盟理事長楊志良、癌症希望基金會董事長王正旭、肺癌病友楊家豪、台灣年輕藥師協會監事鄭文柏。記者邱宜君／攝影
左起為台灣病友聯盟理事長楊志良、癌症希望基金會董事長王正旭、肺癌病友楊家豪、台灣年輕藥師協會監事鄭文柏。記者邱宜君／攝影

今年33歲的楊家豪，兩年前事業正起飛、新婚半年、妻子剛懷孕，卻發現自己的長期背痛竟導因於肺腺癌末期，被宣告只剩下三個月生命。面對巨額治療花費，為了不拖累家人，妻子終止懷孕、兩人忍痛協議離婚。雖然標靶藥和放射治療幫助楊家豪存活至今，但自費藥物加上放療定位費用，讓他付出112萬元。算算自己的存款，他無奈地說「如果沒了，那就沒了。」

癌症希望基金會舉行「我挺健保改革，健保顧我健康」記者會，公布民調結果，有63.5%受訪者願意每個月多出100元的健保費，約有六成民眾願意提高檢驗檢查、藥品部分負擔，更有77.2%民眾願意平時看小病的部分負擔增加一些，讓健保可以給付更多新藥新治療，減少自費困境。另外也有55.8%民眾贊成，只減免經濟弱勢重大傷病者的部分負擔。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，改善健保財務很重要，如果能透過部分負擔改制，達到節流之效，對重症患者很有意義，現在即便有很多科學證據新藥，人們卻因健保財務困境無法得到完整治療，或一開始就得不到最適當的治療，非常可惜，也失去健保照顧重症患者的美意。

台灣病友聯盟理事長楊志良表示，健保就是有能力的人要多負擔一點，互相幫助。癌症希望基金會的調查顯示，人民即便不願意多繳稅，但都很樂意支持健保，因為這正是台灣人民的幸福所在。王正旭表示，這代表民眾願意共體時艱，但同時也期盼健保能負擔更多照顧責任。

王正旭表示，現在癌症病人自費已是常態，基金會看太多散盡千金只為了活下去的病患。許多治療即使在實證支持下，國際上已在第一線使用，台灣因健保財務考量，設下嚴格限制。癌症的標準治療如果長期落後於國際，未來有新藥臨床試驗，台灣病人便沒有機會參與。

基金會指出，台灣健保在標靶藥、生物製劑等大分子藥的佔率只有16％，遠低於先進國家的34%。許多國際間已經列為第一線的療法，台灣癌友只能等化療無效才有給付，導致癌友自費已成常態。基金會呼籲衛福部應全盤檢討健保給付條件，保障重症病人能得到符合實證的第一線治療。

楊家豪表示，自己生病之前並不特別關心健保，生病後深入了解，才知道健保已面臨財務危機。想到家人和所愛的人，可能都會面臨到這些問題，所以站出來支持改革訴求，希望健保有機會改制，大家平常再多付一點，保障更多新藥納入

健保 癌症 患者

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