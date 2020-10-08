淡水亂飛直升機主人抓到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

違規亂飛直升機主人抓到了！新北市淡水區日前出現一架私人直升機隨意起降，巨大轟隆聲引起關注，還遭錄影PO網。對此，交通部民航局今痛批行為惡劣，並已經掌握特定對象，全案將移送法辦，請法官從重量刑。

民航局說，針對有民眾於淡水地區違法操作直升機，經過濾影帶內容並清查全台同型號航空器，已初步掌握特定對象，目前正聯繫該特定對象到案說明，並將全案移送法辦。

據了解，此一違法操作直升機事件發生於上月中，民航局過濾影帶相關資訊後，確認該航空器為Robinson-R22機型，此一機型過去曾有一架合法登記，但航空器適航證與人員檢定證均已於2012年底失效，目前國內沒有可合法飛航的R22直升機，亦無人員取得檢定證，因此確定此事件人、機均違法。

官員指出，目前民航局人員已著手聯繫疑似對象，通知其到案釐清相關細節，及確認當事人身份，並將全案移送檢方偵辦。因此事對飛航安全與地面民眾生命財產安全均造成極大威脅，政府無法容忍此種罔顧飛安的惡劣行為，將建議檢察官未來起訴時，應請法官從重量刑。

官員表示，依據民航法第103及104條，航空器違法部分，可處五年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；駕駛違法部分，同樣可處五年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。