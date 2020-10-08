快訊

台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六

委員會決定第二場辯論採遠距舉行 川普拒參加：浪費我時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

願景／法藍瓷想像計畫助偏鄉美感教育 召集令元旦開跑

聯合報 / 記者許詩愷／即時報導
高雄市圓富國中同學及師長，正向法藍瓷總裁陳立恆說明作品。圖／法藍瓷提供
高雄市圓富國中同學及師長，正向法藍瓷總裁陳立恆說明作品。圖／法藍瓷提供

法藍瓷「啟動想像」計畫為偏鄉孩童提供術科推廣、美感教育課程，今舉辦成果發表會，更同時宣布2021元旦起，將繼續召募大學生赴偏鄉。預計集結12組團隊完成授課培訓，再各以20萬基金前往彰化縣廣興國小、台東縣霧鹿國小、高雄市圓富國中等，共12所國中小服務。

此計畫已是連續第六年舉辦，法藍瓷公司盼透過自身的設計專業，將建築、編織、陶藝、金工等術科教育帶入偏鄉學校。例如在今年中，新竹尖石國中師生便靠著泰雅族傳統工法，在校內閒置空間蓋出文化教室、工具間，更以傳統編織技藝完成自己的畢業禮服。

高雄圓富國中則邀請新住民孩童成立合唱團，既用母語唱出歌曲，也培養肢體語言、演奏樂器等技藝。今年度的慈善音樂會還為辛苦「抗疫」的醫護人員表達敬意，並關懷社區中的獨居長者。

在台東縣加拿國小，大學生導師為孩子傳授動畫技術，學習使用專業軟體、完成劇本和故事，他們將加拿部落為題材，完成了《嬰兒祭》、《射耳祭》、《小米播種祭》三部全長18分鐘的動畫，接著報名國內外多項兒童動畫比賽。

主辦單位表示，將廣招對偏鄉服務有熱忱的大專院生，而參與培訓者也須具備國、英、數等學科專業，以及舞蹈、音樂、繪畫等創意術科的能力。將於2021年1月1日起開放學生徵件報名，至5月1日截止。

試圖分擔偏鄉教育資源短缺、提供「藝起學」創新實驗教學模式，是「啟動想像」的宗旨。本計畫由法藍瓷主辦，聯合報系願景工程、Teach For Taiwan為台灣而教等單位協辦，更邀請台灣第一位登上巴黎男裝周的知名設計師江奕勳擔任公益大使，操刀計畫主視覺。

徵選辦法及歷年回顧（法藍瓷想像計畫官網）：https://project-imagination.org/

台東縣海端鄉加拿國小同學們，用多媒體科技為家鄉傳統文化製作動畫，傳承歷史，更投稿多個比賽。圖／法藍瓷提供
台東縣海端鄉加拿國小同學們，用多媒體科技為家鄉傳統文化製作動畫，傳承歷史，更投稿多個比賽。圖／法藍瓷提供
教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟、政大創造力講座名譽教授吳靜吉、法藍瓷總裁陳立恆皆參與活動發表會。圖／法藍瓷提供
教育部師資培育及藝術教育司副司長李毓娟、政大創造力講座名譽教授吳靜吉、法藍瓷總裁陳立恆皆參與活動發表會。圖／法藍瓷提供

偏鄉教育 法藍瓷 動畫 願景

相關新聞

自費治癌成常態…33歲癌友離婚 數著存款說「如果沒了，那就沒了」

今年33歲的楊家豪，兩年前事業正起飛、新婚半年、妻子剛懷孕，卻發現自己的長期背痛竟導因於肺腺癌末期，被宣告只剩下三個月生...

淡水亂飛直升機主人抓到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

違規亂飛直升機主人抓到了！新北市淡水區日前出現一架私人直升機隨意起降，巨大轟隆聲引起關注，還遭錄影PO網。對此，交通部民...

國慶連假天氣看這！北東偏涼有雨 周末恐有擾動發展

國慶連假天氣兩樣情！中央氣象局說，國慶三天連假受到東北風影響，北部、東半部雲多偶爾下雨，感受上較為濕涼，中、南部地區則是...

創5年新高！明年住院部分負擔上限調高 單次最多付4.1萬元

衛生福利部日前預告修正明年修正住院部分負擔上限，同一疾病每次住院自付額上限為4萬1000元，全年累計住院自付額上限為6萬...

台大今補貨1500劑流感疫苗 不到4小時已打240劑

公費流感疫苗才本周一開打，昨天晚上台大醫院便公告公費流感疫苗已經打完，今上午又緊急宣布衛生局已補貨。台大院方表示，今補貨...

110年住院部分負擔調漲 漲幅創近5年新高

衛福部近日預告明年單次住院部分負擔從新台幣3.9萬漲至4.1萬元，全年上限從6.5萬漲至6.9萬元，漲幅雙雙創下近5年新...

國慶連假晚間開始 國道林口路段車多速緩

國慶連假晚間開始，不少民眾趁著下班後直接上國道，南來北往的準備假期的行程，國一林口路段車多速緩，部份北上路段時速不到20...

防假MIT 22日起進口非醫用口罩應標正確原產地

為保障消費者權益，並遏止不法業者以輸入的口罩混充為台灣產製，經濟部國際貿易局今天宣布，22日起，若廠商從海外進口非醫用口...

願景／法藍瓷想像計畫助偏鄉美感教育 召集令元旦開跑

法藍瓷「啟動想像」計畫為偏鄉孩童提供術科推廣、美感教育課程，今舉辦成果發表會，更同時宣布2021元旦起，將繼續召募大學生...

六成民眾願每月多付百元健保費 七成願小病多付保大病

健保安全準備金明年底將低於安全水位，今年已無法迴避將健保費率調漲的可能性。癌症希望基金會今公布最新調查，六成民眾願意每個...

三峽登革熱群聚感染又增一例 累積43例

三峽登革熱群聚感染又增一例，新北市樹林區樹西里一名36歲男子本月3日至6日陸續出現頭痛、頭暈、噁心、發燒及骨頭關節痛等症...

花蓮車站商場看準在地客商機 主打港式點心帶動市場

台鐵花蓮車站重建後，商業空間擴增，吸引不少業者進駐，但今年上半年遇到新冠肺炎疫情，一度車站空蕩蕩，好在暑假國旅回溫，委外...

熱門新聞

寒露後，這些生肖運勢有重大轉變！

台大畢業待遇有比較優渥嗎？他列18位台大校友年薪大PK

開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

淡水亂飛直升機主人抓到了！ 民航局痛批惡劣將重懲

水情拉警報…史上首次 中部4縣市10月限水

千萬別白跑 台大醫院公告：公費成人流感疫苗已經用罄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。