願景／法藍瓷想像計畫助偏鄉美感教育 召集令元旦開跑

法藍瓷「啟動想像」計畫為偏鄉孩童提供術科推廣、美感教育課程，今舉辦成果發表會，更同時宣布2021元旦起，將繼續召募大學生赴偏鄉。預計集結12組團隊完成授課培訓，再各以20萬基金前往彰化縣廣興國小、台東縣霧鹿國小、高雄市圓富國中等，共12所國中小服務。

此計畫已是連續第六年舉辦，法藍瓷公司盼透過自身的設計專業，將建築、編織、陶藝、金工等術科教育帶入偏鄉學校。例如在今年中，新竹尖石國中師生便靠著泰雅族傳統工法，在校內閒置空間蓋出文化教室、工具間，更以傳統編織技藝完成自己的畢業禮服。

高雄圓富國中則邀請新住民孩童成立合唱團，既用母語唱出歌曲，也培養肢體語言、演奏樂器等技藝。今年度的慈善音樂會還為辛苦「抗疫」的醫護人員表達敬意，並關懷社區中的獨居長者。

在台東縣加拿國小，大學生導師為孩子傳授動畫技術，學習使用專業軟體、完成劇本和故事，他們將加拿部落為題材，完成了《嬰兒祭》、《射耳祭》、《小米播種祭》三部全長18分鐘的動畫，接著報名國內外多項兒童動畫比賽。

主辦單位表示，將廣招對偏鄉服務有熱忱的大專院生，而參與培訓者也須具備國、英、數等學科專業，以及舞蹈、音樂、繪畫等創意術科的能力。將於2021年1月1日起開放學生徵件報名，至5月1日截止。

試圖分擔偏鄉教育資源短缺、提供「藝起學」創新實驗教學模式，是「啟動想像」的宗旨。本計畫由法藍瓷主辦，聯合報系願景工程、Teach For Taiwan為台灣而教等單位協辦，更邀請台灣第一位登上巴黎男裝周的知名設計師江奕勳擔任公益大使，操刀計畫主視覺。