六成民眾願每月多付百元健保費 七成願小病多付保大病

健保安全準備金明年底將低於安全水位，今年已無法迴避將健保費率調漲的可能性。癌症希望基金會今公布最新調查，六成民眾願意每個月多付100元保費，相當於費率調高到5.5%，也有七成受訪者贊成提高小病的部分負擔，換取健保給付更多新藥。基金會亦主張將部分負擔整合並採取20%定率制，不過這項訴求僅獲四成支持。

癌症希望基金會公布9月底針對1078名民眾的電話調查，受訪者45.6%在北部、22.1%中部、26.8%南部，東部僅5.4%。

癌症希望基金會研究發展部主任蔡士敏表示，六成受訪者贊成每個月多付100元，這100元是假設費率調漲衛福部日前公布的費率調漲上限5.5%，以投保薪資中位數4萬100元，估算受雇者需自付3成保費算出來，就是每個月要比現在多付近100元，這次調查顯示民眾願意承擔費率調高至5.5％。

另外，分別支持加收檢驗檢查部分負擔、贊成提高病人部分負擔上限的支持度都達到六成，高達七成民眾會因此而多詢問檢驗和藥物的必要性。

不過被問到是否贊成恢復法定20%部分負擔，卻只有四成民眾贊成。不過，針對目前全面減免重大傷病的部分負擔，55.8%民眾贊成只需要減免「經濟弱勢」重大傷病者的部分負擔。

基金會指出，健保法明定病人部分負擔為20%，但現在台灣的部分負擔是破碎的，分為門診、藥費、住院、門診復健四塊，計算方式混亂，最後總和起來，其實病人部分負擔僅佔整體健保醫療支出的6%，明顯低於日韓等國，導致難易抑制醫療浪費，增加健保財務壓力。

基金會主張，將部分負擔整合為一筆，根據病人須負擔每次就醫健保點數的20%，但每次就醫自付上限為1000元，每年累計上限為6萬5000元。舉例來說，一個糖尿病患去醫學中心領慢性病處方箋，現在只需負擔掛號費150元和醫學中心門診定額部分負擔420元，根據基金會的主張，就會變成掛號費150元加上部分負擔1000元。

雖然受訪民眾大多不願意提高部分負擔比例，但民眾對於重症治療更為憂心。高達77%受訪者贊成提高小病的部分負擔，為了換取健保給付更多新藥、新療法，減少自費負擔。

基金會指出，台灣健保在標靶藥、生物製劑等大分子要的佔率只有16％，遠低於先進國家的34%。許多國際間已經列為第一線的療法，台灣癌友只能等化療無效才有給付，導致癌友自費已成常態。基金會呼籲衛福部應全盤檢討健保給付條件，保障重症病人能得到符合實證的第一線治療。

衛生福利部社會保險司長商東福表示，新藥新科技的預算是需要經過總額協商，部分負擔收進來也不能直接用於此。另外，重大傷病若要改為有條件免部分負擔、覺得部分負擔定率太高，這些都需要修法。面對外界及健保署過去提過的各項訴求，如果有社會共識，就會考慮來做。