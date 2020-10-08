三峽登革熱群聚感染又增一例 累積43例

三峽登革熱群聚感染又增一例，新北市樹林區樹西里一名36歲男子本月3日至6日陸續出現頭痛、頭暈、噁心、發燒及骨頭關節痛等症狀，多次就醫仍未改善，6日經登革熱NS1快篩後，呈陽性反應。

新北市衛生局指出，這名男子於潛伏期間曾至三峽五寮筍園區域活動，初判應與該群聚感染有關，目前三峽登革熱群聚感染案例共計43人。

新北衛生局表示，該個案確診後，立刻派員至男子住家戶內外及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。

衛生局長陳潤秋表示，雙十連假將至，市府會在五寮社區周邊500公尺進行環境孳生源清除與預防性噴消，並對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出，還會安排員警每日巡邏，呼籲民眾顧及自身與周遭家人朋友健康，切勿進入管制區，查獲者可處罰鍰6萬至30萬元。