花蓮車站商場看準在地客商機 主打港式點心帶動市場

台鐵花蓮車站重建後，商業空間擴增，吸引不少業者進駐，但今年上半年遇到新冠肺炎疫情，一度車站空蕩蕩，好在暑假國旅回溫，委外業者看準國旅觀光市場引進新店，並慶祝商場開幕屆滿1周年，推出「累積消費滿500元抽獎活動」，可抽機車及電動車，盼帶動車站商圈市場。

花蓮車站商場面積約400坪，店家分布在1樓及3樓，共有19間店，多是伴手禮店、超商，還有連鎖咖啡店、連鎖速食店等。

台鐵將商場經營權外包給展拓管理顧問公司，花蓮分公司經理廉雅鈺說，花蓮站商業空間命名為「DOC洄瀾廣場」，引進花蓮在地名店，讓旅客等車前可消費伴手禮或填飽肚子，去年暑假開幕後，每月業績平均達2千多萬元，不過今年初受疫情影響，每月業績只剩下一半，幸好國內疫情趨緩，花蓮暑假旅遊人潮多，業績已恢復到以往9成。

廉雅鈺表示，花蓮車站長林德香期許車站不僅是旅客上下車的地方，更是居民活動空間，因此，公司盡力尋找有特色的餐廳，讓當地客也能到車站消費。這次首度從高雄引進港式點心連鎖店，希望能吸引花蓮人消費。