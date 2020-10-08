國慶連假天氣看這！北東偏涼有雨 周末恐有擾動發展

國慶連假天氣兩樣情！中央氣象局說，國慶三天連假受到東北風影響，北部、東半部雲多偶爾下雨，感受上較為濕涼，中、南部地區則是晴朗穩定，留意日夜溫差大。在國慶活動中，以基隆國慶晚會降雨機率最大，高達七成。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明天到下周日，三天都是受到東北風影響，桃園以北、東半部還有中午以後中南部山區，有局部短暫下雨狀況，桃園以南、澎湖、金門和馬祖是穩定能看到陽光的天氣。

溫度部分，伍婉華表示，這幾天天氣還是會涼，桃園以北及東半部地區低溫落在20度至21度，中南部地區22度至24度。中南部民眾宜留意日夜溫差大，白天高溫會來到33度。

伍婉華說，在國慶大典中，基隆的國慶晚會和台北國慶大會都有降雨機率，其中基隆高達七成，台北則是三成。至於台南國慶煙火，將會是好天氣，沒有降雨機率，天氣相當穩定。

至於中颱昌鴻，氣象預報員說葉致均說，颱風慢慢減弱，路徑維持先往北再往東北，經過日本南方海面，對台灣影響僅有長浪影響，到下周日基隆北海岸、恆春半島沿海和馬祖都要留意長浪發生。

另外，葉致均也說，目前南海到菲律賓東方海面是一大片低壓帶，對流雲系一直消長，周末有熱帶擾動發展機會，不過位置還不明確，要再觀察。

葉致均說，擾動會使台灣東半部附近水氣增多，下周一起到下周三可能會有較大雨勢，但還是要看實際水氣進來狀況。