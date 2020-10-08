6成民眾挺健保調漲 化解重症自費困境

有6成民眾願意提高健保部份負擔！癌症希望基金會針對健保連續3年財務赤字的危機進行了民調。結果顯示，民眾願與健保共好，有63.5%的民眾願意每月多出100元的健保費，更有77.2%的民眾願意平時看小病的負擔增加一些，讓健保可以給付更多新藥、新治療。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，希望透過這樣的改革，健保財務的窘境與壓力會得到改善；也可以減緩重症患者自費的經濟壓力，得到完善的醫療資源。「台灣民眾非常有智慧，懂得永續經營健保，以得到最好的醫療照護。」

肺癌第四期的病友楊先生也現身說法，表示因為生病，不僅中斷工作，也為了減輕家人的負擔，忍痛和妻子協議離婚。他說：「希望未來健保能更加完善，做一些合理改制，讓重大傷病的人有更多的保障。」

癌症希望基金會也呼籲政府應全面檢討給付的標準，規劃更公平的部份負擔制度，讓健保成為民眾真正的守護者。

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