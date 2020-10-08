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創5年新高！明年住院部分負擔上限調高 單次最多付4.1萬元

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部日前公告修正明年修正住院部分負擔上限，同一疾病每次住院自付額上限為4萬1000元，全年累計住院自付額上限為6萬9000元，分別調高2000元、4000元，為近五年調高幅度最大的一次。本報資料照片
衛生福利部日前公告修正明年修正住院部分負擔上限，同一疾病每次住院自付額上限為4萬1000元，全年累計住院自付額上限為6萬9000元，分別調高2000元、4000元，為近五年調高幅度最大的一次。本報資料照片

衛生福利部日前預告修正明年修正住院部分負擔上限，同一疾病每次住院自付額上限為4萬1000元，全年累計住院自付額上限為6萬9000元，分別調高2000元、4000元，為近五年調高幅度最大的一次。衛生福利部社會保險司司長商東福表示，這是根據主計處定期發佈的平均國民年所得計算出來的，根據健保署推估，預計影響人數是1萬4000人，原本就免部分負擔的重大傷病不受影響。

去年住院部分負擔單次上限為3萬9000元，全年度上限為6萬5000元，過去五年兩者的調幅最多只有100元和2000元，這次分別調高2000元、4000元，為五年來調幅最大的一次。商東福表示，依據健保法第47條，每年都要依法按照主計處最近一年公佈的平均國民年所得去調整上限值，主計處定期發佈資訊的頻率，大約是五年一次大調查。

目前慢性病房或急性病房住院，依照天數不同，有不同的部分負擔比率。商東福舉例，急性住院30天，部分負擔比率是10％，假設一個病人住院期間健保藥費、檢驗費、開刀費等，所有健保給付項目總和是50萬，病人會需要負擔5萬元，由於明年天花板是4萬1000元，超過的部分就不用付。當年度的自付金額會累計，如果這次住院發現，今年累計部分負擔金額已經超過6萬9000元，超過的部分也不用付。根據金額，健保署依據就醫資料估計，這次調高，受到影響的人數大約是1萬4000人。

健保 慢性病

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