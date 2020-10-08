台大今補貨1500劑流感疫苗 不到4小時已打240劑

公費流感疫苗才本周一開打，昨天晚上台大醫院便公告公費流感疫苗已經打完，今上午又緊急宣布衛生局已補貨。台大院方表示，今補貨1500劑，下午開診到傍晚五點已打了240劑，雖然連假三天不看診，但剩餘的量也不是很多，下周一定得再補貨。

院方表示，其實台大工作人員非常多，都符合公費資格，編制內就有6000多人，加上外包會接近一萬人，也得分幾批才能打完。首批5500劑有2800劑是給第一批院內第一線醫護人員施打，另外2700多劑是符合公費對象的民眾在開使用。七日發現隔天上午只剩一百多劑，因此晚間發布消息請民眾先不要來。

台大院方表示，今天上午衛生局補貨1500劑，下午門診後持續踴躍施打，到傍晚五點為止大約已打了240劑，目前還在持續施打中，因為下午三點以前掛號的病人都一定要看完。台大沒有夜間門診，連假三天也沒有門診，雖然預計第二批1500劑不會在今天用完。但今天所剩，下周可能也撐不了幾天，所以下禮拜一定需要補貨。

台大院方表示，這幾天門診病人幾乎都會主動提議要順便打流感疫苗，就算不符合公費資格也要求自費施打，因此不只是公費打得快，自費接種也非常踴躍。