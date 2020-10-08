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「再建祝山」 紀念祝山車站改建難得時刻

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處舉辦「再建祝山」紀念活動當天，將販售限量紀念票卡。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處舉辦「再建祝山」紀念活動當天，將販售限量紀念票卡。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於10月中旬進行為期17個月的祝山車站改建工程，為紀念難得時刻，林鐵及文資處預計本月13日上午舉行「再建祝山」活動，除加開同名主題列車，也將販售限量99組的紀念票卡及象徵「祝福」的「祝山福袋」，邀鐵路愛好者當天到嘉參與。

林鐵及文資處表示，當天上午9時於阿里山站及北門站開賣限量紀念票卡及「祝山福袋」，各限量99組，票卡每人限購1組、福袋每人限購5組，售完為止，其中紀念票卡內含特製柳杉木質底座、星空銀河版襯卡與半透明票卡，及印有「台灣省林務局」字樣，已絕版的「祝山→阿里山」舊車票。

林鐵及文資處表示，祝山福袋為米白帆布提袋，兩面印刷有新、舊祝山車站畫面，每袋除了星空銀河版運動毛巾、筆記本套組、印有「台灣省林務局」字樣，已絕版「祝山→阿里山」舊車票，還有林鐵各項熱賣商品組合隨機混搭，如SL25與鳥居木造拼圖、旅行地圖領巾等好禮。

除此之外，林鐵及文資處將祝山站營運「34載」的密碼藏於幸運福袋獎項數字中，只要於阿里山站及北門站購買福袋，有3名幸運兒可獲得20吋印有Q版林鐵柴油機關車頭的登機箱1只，4名幸運兒有機會獲得熱賣的「17號蒸汽火車附掛平甲車」手作原木模型。

林鐵及文資處表示，祝山觀日坪曾是區內最佳賞日出景點，民國73年林務局為載運賞日出遊客修築祝山線，海拔2451公尺的祝山車站，以唯美弧形月台聞名，活動當天想拍攝百年蒸汽火車畫面的民眾，可於上午11時55分至對高岳站或12時30分左右於沼平站平交道處，等候拍攝SL-31附掛祝客車廂畫面。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前將進行祝山車站改建工程，為此預計本月13日上午舉行「再建祝山」紀念活動。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前將進行祝山車站改建工程，為此預計本月13日上午舉行「再建祝山」紀念活動。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前將進行祝山車站改建工程，為此預計本月13日上午舉行「再建祝山」紀念活動。圖／林鐵及文資處提供
林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處日前將進行祝山車站改建工程，為此預計本月13日上午舉行「再建祝山」紀念活動。圖／林鐵及文資處提供

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