「再建祝山」 紀念祝山車站改建難得時刻

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於10月中旬進行為期17個月的祝山車站改建工程，為紀念難得時刻，林鐵及文資處預計本月13日上午舉行「再建祝山」活動，除加開同名主題列車，也將販售限量99組的紀念票卡及象徵「祝福」的「祝山福袋」，邀鐵路愛好者當天到嘉參與。

林鐵及文資處表示，當天上午9時於阿里山站及北門站開賣限量紀念票卡及「祝山福袋」，各限量99組，票卡每人限購1組、福袋每人限購5組，售完為止，其中紀念票卡內含特製柳杉木質底座、星空銀河版襯卡與半透明票卡，及印有「台灣省林務局」字樣，已絕版的「祝山→阿里山」舊車票。

林鐵及文資處表示，祝山福袋為米白帆布提袋，兩面印刷有新、舊祝山車站畫面，每袋除了星空銀河版運動毛巾、筆記本套組、印有「台灣省林務局」字樣，已絕版「祝山→阿里山」舊車票，還有林鐵各項熱賣商品組合隨機混搭，如SL25與鳥居木造拼圖、旅行地圖領巾等好禮。

除此之外，林鐵及文資處將祝山站營運「34載」的密碼藏於幸運福袋獎項數字中，只要於阿里山站及北門站購買福袋，有3名幸運兒可獲得20吋印有Q版林鐵柴油機關車頭的登機箱1只，4名幸運兒有機會獲得熱賣的「17號蒸汽火車附掛平甲車」手作原木模型。