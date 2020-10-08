110年住院部分負擔調漲 漲幅創近5年新高

衛福部近日預告明年單次住院部分負擔從新台幣3.9萬漲至4.1萬元，全年上限從6.5萬漲至6.9萬元，漲幅雙雙創下近5年新高，預估明年有1.4萬人受影響，重大傷病者不受影響。

衛生福利部近日預告訂定「110年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」，不論單次住院、全年住院費用上限均再創下民國98年以來新高。

根據草案，明年因同一疾病每次住院應自行負擔費用最高金額，將從今年3萬9000元調漲至4萬1000元，調漲2000元，漲幅約4.8%。

此外，全年累計住院應自行負擔費用最高金額，也將從6萬5000元至6萬9000元，漲價4000元、漲幅約5.7%。

綜觀單次住院部分負擔金額上限，過去5年大多僅調漲1000元，今年更首度凍漲，但明年卻要一口氣調漲2000元；全年度部分負擔上限過去5年大多調漲1000至3000元，今年同樣首度凍漲，明年將一口氣漲4000元。

衛福部社保司司長商東福接受記者訪問時表示，目前國內民眾以健保身份住院治療時，必須以定率計算民眾需負擔的費用，稱為「住院部分負擔」，但為了避免民眾負擔過大，另以每人平均國民所得一定比例計算每次、每年住院費用上限。

商東福說，根據健保署推估，明年調漲後，全年預估將有1.4萬人受影響，但重大傷病患者均免部分負擔，不會受此調整影響。