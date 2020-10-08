破歷年紀錄 公費流感疫苗開打3天接種逾百萬劑

疾管署統計，公費流感疫苗開打3天，已接種126.3萬劑，為去年的1.5倍，也破歷年紀錄。疾管署副署長莊人祥說，通常第一週較踴躍，難預估600萬劑何時用罄。

公費流感疫苗5日開打，衛生福利部疾病管制署下午公布施打數據，目前已接種126.3萬劑。第一天（5日）42萬、第二天（6日）45.2萬、第三天（7日）39.1萬。108年同期公費流感疫苗施打總數81萬。

今年公費流感疫苗量共有603萬劑，自費疫苗量有115萬劑，估計覆蓋率達3成。

9大類公費對象包含6個月以上嬰幼兒、國小至高中職（五專）學生、慢性病者、50歲以上成人、65歲以上老人、育有6個月內嬰兒的家長、醫護人員等，共有1621萬人。

公費流感疫苗是限量供應，且因必須提前向藥廠訂購，臨時加訂困難，因此必然有些公費對象打不到。

疾管署副署長莊人祥說，台灣目前沒有流感疫情，估計民眾如果維持防疫新生活、戴口罩，應不會有流感疫情；加上打疫苗，也不用擔心。