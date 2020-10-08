明年基本工資漲兩百 285萬人每月健保多付3到70元

明年起基本工資從2萬3800元漲至2萬4000元，調漲200元，「全民健康保險投保金額分級表」也必須隨之修正，衛福部社會保險司長商東福表示，預計影響286萬多人（本人及眷屬），其中280萬人為月薪低於或等於2萬3800元的受僱者，投保等級第12級的村里鄰長5萬人、最低投保等級第6級的地政士等小專技人員大約5600人，連同政府應負擔健保費，一年增加五億元的健保收入。

衛福部今預告修正草案，將健保投保金額分級當中，原本第2級的2萬4000元調整為第1級，此後之投保等級依序上調1級。商東福表示，依目前健保費率4.69%，按照保險費負擔比率，受雇者自付3成，雇主付6成，政府1成，因此280萬受雇者及其眷屬預估每人需每月多繳3元保費，其雇主是依僱用之被保險人人數加計平均帶眷人數（0.58人）計算，每僱用一名適用基本工資之員工需多繳9元。

另外，村里鄰長依規定以投保等級第12級投保，投保金額將從3萬8200元調整為4萬100元，大約有5萬人每月須多繳27元。至於5600多名小專技人員，依規定最低以投保等級第6級，級距調整後，投保金額從2萬8800變成3萬300元，由於其保險費為全額自付，預計5600人每月須多繳70元。