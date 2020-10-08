嘉義香蕉將進入盛產 陳明文預警：蕉價可能更低

香蕉盛產價格低廉，農委會上個月中在高屏地區啟動香蕉去化收購作業，立委陳明文預警，嘉義蕉價可能更低，因此提案通過要多增加收購點及補貼金額。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲進行農委會業務報告。

立委陳明文在立法院經濟委員會提案通過，農委會已啟動「青蕉個外品去化處理作業」，以每車5000元補貼合作社，進行香蕉收購，補貼金額過低，合作社配合意願低，導致香蕉收購格外品的速度異常緩慢，影響香蕉價格，因此通過提案，要求農舞會增加收購點且提高補貼。

高屏地區去化香蕉，嘉義香蕉也將進入盛產期，立委陳明文說，嘉義現在收購價只有2元、4元、8元(每台斤)，接下來嘉義香蕉要進入盛產，價格可能更低 ，要求農委會增加收購點，並提高相關補貼，以穩定嘉義的香蕉價格。

陳明文說，今年的香蕉價格略有崩盤，之前香蕉、梨子、李子(招你來)在農曆7月不歡迎，價格變差，現在輪到嘉義香蕉大出(大盛產)，向農委會反應後，農委會雖已有處理，但產地價格還是很差，「農委會沒有真正認真處理」，在嘉義設置的收購點只有3個，且一車才補貼5000，合作社出1次車，就要1名司機及3名工人，對合作社而言，誘因不足，所以產銷狀況並沒有真正改善。

立委翁重鈞表示，收購次級青蕉，也不必然要在幾個點，可以多擴幾個點，收購也不必然要以每台斤5元收購，也可以再增加。

陳吉仲說，他周一去屏東，現在因為天氣好，合作社理事長收8元及12元，次級收5元；香蕉北農拍賣價已回升，每公斤18.3元，如果認為處理香蕉產銷的力道還不夠，也有相關的加工跟那個，有透過大企業及國營企業採購讓產地價格回升，還有外銷，也有拉到新加坡的訂單百多噸，嘉義山區那邊的農民可以加入香蕉收入保險。