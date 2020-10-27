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對於乳癌，你了解多少？乳癌治療、飲食、照護，該怎麼進行才好？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

乳癌在近幾年是常見的女性癌症之一，患者也漸漸有年輕化趨勢。乳癌的發生和生活型態、家族遺傳都有關聯。不過，現代醫學進步，乳癌不再是絕症，只要遵照醫囑，並從飲食作息著手調理，患者便能降低復發和轉移率。

罹患乳癌的原因是什麼？

乳癌與生活息息相關，誘發原因可從下列面向來討論：

飲食面：如加工食品、紅肉、醃製、煙燻燒烤、油炸、高熱量飲食等。此外飲酒過量且葉酸攝取不足的人，血液中的雌激素濃度易增加，提升乳癌機率。

生活面：研究指出，長期熬夜的女性會抑制褪黑激素的分泌，而體內褪黑激素含量減少，罹患乳癌的機率也會升高。

身型面：肥胖者、動物性脂肪攝取過多、或有家族肥胖史的人罹患乳癌率較高。

遺傳面：一等親中（媽媽、阿姨、姊妹）在更年期前曾患雙側乳腺癌者，或者姊妹得過乳腺癌者，得病機率較高。

情緒面：情緒會影響人體荷爾蒙分泌，且「壓力荷爾蒙」會弱化人體免疫系統的活性，無法打擊癌細胞，導致腫瘤生長。

環境面：生活中一些環境荷爾蒙也會增加乳癌風險，例如塑化劑、化妝品、殺蟲劑等。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

乳癌的症狀有哪些？

早期乳癌的幾乎沒有症狀，患者也沒有感覺，但是癌細胞生長後便可能出現這些症狀，這時建議要立即就醫，以免延誤治療時機：

1. 硬塊：大小不一，不過隨著癌細胞增長，可從紅豆大小逐漸變成乒乓球狀。

2. 表皮凹陷：癌細胞的生長，會促使皮膚出現萎縮狀態。

3. 皮膚色澤、紋路改變：此症狀代表癌細胞持續擴散、侵犯到皮膚表面。

4. 乳頭出現帶血分泌物：表示硬塊的膿或血經由乳管流出乳頭。

5. 乳頭凹陷或乳房外型改變：癌細胞將周邊組織往內拉，造成乳頭凹陷或乳房外觀改變。

（資料、圖片來源／衛生福利部臺南醫院）
（資料、圖片來源／衛生福利部臺南醫院）

乳癌的治療會怎麼進行？

治療上會以期別、檢查結果來進行治療，醫生會以病情來決定採用單一或合併方式治療：

1. 手術治療：常見的方式之一，分為「改良式乳房根除」（切除淋巴結與乳房，未來可做乳房重建）、「乳房保留」（小於2公分腫瘤、淋巴結無病變者進行切除）、「單純性全乳房切除」（適合乳房腺管原位癌患者）。

2. 放射線治療：利用高能量放射線殺死癌細胞、阻止其生長，適合腫瘤過大且擔心術後有癌細胞殘留者。

3. 化學治療：利用藥物殺死癌細胞，對於已轉移的細微癌細胞群能加以控制，能有效降低局部復發。

4. 荷爾蒙治療：透過荷爾蒙藥物阻斷癌細胞生長，適用於荷爾蒙接受體呈「陽性反應」者，治療方式包含切除卵巢、口服荷爾蒙藥物。

5. 標靶治療：利用藥物阻礙腫瘤存活或生長、局部侵犯與遠端轉移，能避開正常細胞，避免增加副作用或毒性。

避免乳癌復發，患者該怎麼做？

治療過後，乳癌患者應自我乳房檢查並定期複診，才能避免再次復發。自我檢查時，應要每月定期進行，包含胸部左右側、腋窩、鎖骨及肋骨上下方。需注意的是，手術部位的周遭範圍，要特別檢查疤痕底下是否有出現紅豆大小的顆粒、或是某塊皮膚變得比較紅。此外，定期複診也能追蹤治療後情況，建議兩個方式一定要徹底執行。

別忘了，乳癌的誘發原因之一是情緒壓力，因此也要保持愉快的心情、自我調適，找到與癌症和平共處的方法。此外，建議患者每天要運動30分鐘保持身體健康，且運動時人的大腦會分泌出快樂荷爾蒙「多巴胺」，也能讓人心情愉悅，可說一舉兩得！

乳癌 癌細胞 患者

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