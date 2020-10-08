她遭ATM「吞卡」苦等沒人救 網歪樓獻計「說噴錢」銀行秒救

意外遇上提款機「吞卡」事件該怎麼辦？一名女網友在Dcard心情版發文分享日前遇到的緊張情況，原來某天她本想操作提款機領錢，豈料當她把提款卡插入機台並輸入密碼後，提款機竟當場「當機」，螢幕畫面毫無動靜。

大約過了10分鐘後，機台還是毫無反應，女網友只好致電銀行客服，對方表示會派人員前往維修，並讓她先行離開現場，「但卡片還卡在提款機裡面啊！」，女網友對於客服提供的建議感到相當無助，所幸等待約莫1小時後，正好遇到前來補鈔的保安人員，順道協助女網友取回提款卡。

網友們雖然對於原po的遭遇感到同情，但有不少人反而歪樓留言，「再打一次給客服說在噴錢」、「跟客服說多吐十萬」、「說噴錢他們真的會以救護車般的速度趕來」、「跟他說機器一直噴錢就會立馬派人來」。

也有其他遇過類似經驗的網友分享，「我在很久以前也是插卡進去ATM，結果就停電了…」、「我上星期領也卡過！等了2、3分鐘覺得不對勁就趕快打電話，幸好ATM就突然把我的卡吐出來了」。

事實上，若真的遇上提款機故障「吃卡」或「異常吐鈔」時該怎麼辦？中央社就報導過，若民眾是在銀行外遇上提款機故障狀況，需撥打銀行客服電話，並告知事發地點、故障機台編號、卡號、操作金額及聯絡方式等訊息，銀行即會派員處理。

若是ATM無故多吐鈔時，建議民眾致電銀行客服中心進行登記，並主動詢問如何處置錢款；再者，若是金融卡遭ATM吞卡，有可能是因連續錯誤輸入3次密碼而自動吞卡，又或是卡片消磁、機台老舊異常等原因，民眾應盡速致電銀行客服，並了解應從哪個指定地點領回卡片。