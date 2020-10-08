國慶煙火在台南！一張圖看各縣市訂房率 這無懸念奪冠

中秋連假剛結束，緊接著國慶連假到來。交通部觀光局說，受到國慶連假煙火在台南舉行，台南市訂房率達78%，是各縣市之冠。交通部長林佳龍今出席「雙十連假疏運聯合預報」記者會說，周邊易壅塞路段用路人要特別注意。高公局說，預計台86線會有車多情形。

觀光局說，台南國慶煙火主要聯外道路是台17、台20、台86跟台61。在公路總局管轄省道範圍內，預計國慶日當天台86線會出現車多情形，尤其是下午5時到7時，和晚上9時到10時。

觀光局說，根據統計，國慶連假訂房率最高是第一天。至於各縣市平均訂房率（前兩天），北部41%、中部59%、南部62%、東部69%、離島55%。其中又以台南最高，來到78%。今年平均訂房率為54.72%，較去年56.55%，負成長3.24%，可能因素為去年連假有四天，以及今年中秋及國慶兩個連假相連，因而略為影響今年的出遊情形。

觀光局說，國慶連假各縣市中以台南市訂房率最高為78%，應與此次國慶煙火在台南施放有關；中部平均住房率也有明顯成長。在各區訂房率上仍以東部最高為69%，但因各縣市住宿量能（房間數）的差異（都會區房間數量高），故推估住宿人次則以南部22.6萬人次最高，北部22.3萬人次次之。