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挺觀光局退PATA旅展 林佳龍：陸改名不能抹滅台灣存在

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍今天出席「雙十連假疏運聯合預報」記者會。圖／交通部提供
交通部長林佳龍今天出席「雙十連假疏運聯合預報」記者會。圖／交通部提供

我國原預定參加9月23日到27日亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）國際旅遊交易會（即旅展），未料卻遭到中國大陸擅自迫我方改名還鎖帳密，交通部觀光局不甘遭到矮化，最後宣布退出參展。對此，交通部長林佳龍力挺，並強調中國大陸企圖改名不能抹滅台灣存在事實。

亞太旅行協會成立於1951年，台灣是創辦國之一，當年以PATA中華台北分會名義加入。今年PATA旅展由中國四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，觀光局按照慣例以「台灣觀光局」名稱報名，上月9日卻發現無預警被改為「台灣海峽觀光協會」，幾度協調未果，最後選擇退展。

林佳龍今天出席「雙十連假疏運聯合預報」記者會接受媒體聯訪時說，國際疫情很嚴重情況下，很難得可以有交流經驗機會，台灣被打壓改名而退出，是受到中國打壓，中國此舉損人不利己。交通部代表政府，非常支持觀光局決定，國家主權跟尊嚴不容讓步，台灣就是台灣，企圖改名不能抹滅台灣存在事實。台灣經驗是全世界都很想了解的，也是很寶貴的經驗，會持續加強跟國際交流。

林佳龍說，台灣防疫成果受到世界肯定，觀光業未來發展也跟防疫密不可分，台灣經驗值得跟世界分享。從防疫旅遊到安心旅遊，推動內需經濟復甦，此時此刻中國大陸擅自改我國名稱，使台灣無法分享經驗，對國際觀光業傷害是很大的。台灣過去扮演很積極角色，阿里山茶文化展現與永續發展在去年得到文化類金獎，這次為了參展也做很好準備，沒辦法分享是大家損失。中國打壓效果會引起國際更大反彈，台灣仍會透過各種管道把防疫觀光經驗跟各界交流。

觀光局長張錫聰說，我國是亞太旅遊協會創始會員國，原本非常期待把台灣防疫成果、國內旅遊熱絡情況跟各國分享，讓台灣旅遊跟各國線上交流，但因為原本使用的名稱在開展前兩周直接被竄改，攸關會員權益，觀光局表達嚴正關切，自行更正後，發現整個網頁都被移除掉，去函總會再度嚴重關切，遺憾的是，中國全額支持該次旅遊交易會，應主辦國要求須由他們主導，必須經過許可才能參展。

張錫聰說，亞太旅遊協會有做補救跟申請但未獲主辦國同意，參展落空。觀光局為維護尊嚴嚴重抗議決定退出，希望未來舉辦不要再出現類似情形。觀光局跟觀光產業也會秉持旅遊國際化，持續分享理念，積極參與國際組織。

觀光局長張錫聰。圖／交通部提供
觀光局長張錫聰。圖／交通部提供

觀光局 林佳龍 旅展 兩岸關係

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