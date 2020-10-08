健保虧損 楊志良：漲保費不等於投資健康

健保費率調漲迫在眉睫，衛福部長陳時中日前說「沒有投資就沒有健康」。但前衛生署長楊志良認為，漲健保費僅是投資醫療，而非健康，實際上，台灣健康促進預算僅不到健保的1%。

健保財務連年虧損，根據衛生福利部統計，明年底健保虧損恐突破新台幣771億元，安全準備金也將低於1個月，符合調漲保費條件，今年11月將討論調漲明年費率。衛福部長陳時中日前喊出應將健保視為健康投資，而非繼續吃老本，「沒有投資就沒有健康」。

台灣病友聯盟理事長、前衛生署署長楊志良今天下午出席癌症希望基金會「我挺健保改革，健保顧我健康」記者會前受訪時表示，目前台灣仍處於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，很多業者營運困難，經濟也面臨較大的壓力，他坦言，現階段要調整費率真的比較難。

楊志良說，根據健保法令規定，雇主要負擔員工60%的健保費，一旦健保費率調漲，雇主首當其衝，不僅可能減少雇主僱用意願、加劇年輕人失業問題，甚至可能透過減薪來減輕經濟壓力，應等經濟好轉、民眾充分就業後，再討論漲保費問題。

對於陳時中所說的「沒有投資就沒有健康」，楊志良表示認同，但投資健保並不等於投資健康。他說，健康確實是一項重要的投資，但健保投資的是醫療，等到生病之後才給予治療，卻沒有花錢投資在健康的人。

楊志良說，實際上，健保是「醫療保險」而非「健康保險」，疾病管制署、國民健康署主責疾病預防、健康促進工作，應該教育民眾如何活得健康、合理就醫，但實際上這兩個單位的預算僅不到健保總額8000億元的1%，完全不符合「上醫治未病」概念。

除了救命以外，愈來愈多醫師都認同應該減少病人痛苦，而非單純延長壽命，楊志良說，目前台灣雖有「安寧緩和醫療條例」、「病人自主權利法」，但仍有很多無效醫療，例如花了大量醫療資源、人力，卻只延續了患者30到60分鐘的性命，甚至不斷延續癌末、植物人的性命。

「有心跳不代表生命。」楊志良指出，若能避免無效醫療，在適當時機放手、拔除維生器，每年至少可省下1000億元健保費用。