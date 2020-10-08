國慶連假收假日雙鐵運量最高峰 台鐵再開2列車全自由座

國慶連假有三天，雙鐵接提供五天疏運服務。台鐵及高鐵今出席「雙十連假疏運聯合預報」記者會說，收假日為運量最高峰。台鐵還說，預計收假日再加開兩班全車自由座列車因應。

台鐵局說，今年國慶連假有五天疏運，預估全線平均運量68.4萬，單日最高運量以收假日最高，達75萬。全線平均運能較平日增加9%，其中東線增加21%、南線32%，分別增加4.9萬、1.8萬個座位。

台鐵局說，國慶連假除了加開北花優惠復興號六班次，北宜100元、北花200元外，也有加開四班實名制列車；另外提供東線莒光號成車優惠，東線24列莒光號單程達80公里以上，全票及孩童票打七折。

台鐵局還說，預計收假日當天加開反工全車自由座兩班次，東線台東到樹林為普悠瑪號，西線潮州到七堵則是自強號，預計收假日當天上午6時開賣，須至車站購買。詳細車次及各站停靠時間預計明天或後天會公布。

台灣高鐵公司則說，預計五天疏運108萬人，收假日當天是最高峰全線運量27萬，北上就佔16萬。搭車尖峰時段為今下午到晚上南下，及收假日下午到晚上的北上列車。

高鐵說，這次國慶連假運能較平常增加11%，截至目前已有34萬訂位數，佔60%。中秋連假準點率跟發車率都是百分百，相信國慶也是同樣水準。