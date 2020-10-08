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國慶連假首日最塞防6路段 林佳龍：嚴峻程度恐更甚中秋

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國慶連假將屆，不過交通部擔憂用路人認為中秋4天連假未塞車，國慶連假恐會出現「報復性塞車」，近日來再度大力宣導相關疏運措施。本報資料照片
國慶連假將屆，不過交通部擔憂用路人認為中秋4天連假未塞車，國慶連假恐會出現「報復性塞車」，近日來再度大力宣導相關疏運措施。本報資料照片

國慶連假將至，交通部預估明天是交通量最大的一天，南、北向合計六大地雷路段。交通部長林佳龍今天出席「雙十連假疏運聯合預報」記者會說，由於只有三天連假，嚴峻程度恐更甚中秋，提醒用路人上路前先檢查車輛，並利用大眾交通運輸。

林佳龍說，希望提供大家最正確即時的資訊，雙十連假只有三天，比起中秋時間更短，預期車流更集中，分流挑戰更大，疏運措施的挑戰可能更嚴峻。

林佳龍說，檢討中秋連假的疏運成效之後，也做了一些檢討和精進，包括更精準的匝道智慧儀控。針對上次連假造成回堵的事故或故障車輛，部屬了重兵， 全力提升排除事故車的能量。

林佳龍說，交通事故發生往往一塞就是一小時，檢視中秋連假經驗，中部路段發生次數比過去多很多。還是鼓勵大家多搭乘國道客運，還有相當多容量跟優惠。

另外林佳龍說，為維持主幹道順暢，會在各個匯流路線，做車流控制，是最有效率安排。用路人在匝道附近稍微等待，可以使主幹道保持快速暢順，是對大家都有利手段，會不斷精進，包含儀控秒數等。

高公局預測明天國道將出現六大易塞地雷路段，包含國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰系統，以及國5南向南港系統-坪林，行車時間將是平常四到五倍。

高公局說，明天有115百萬車公里，其中南向64百萬公里，周日收假日則有113百萬車公里，北向64百萬車公里。

媒體問，115百萬車公里有比往年國慶高？或是堪比小年夜跟初五高？高公局說，今年預估跟去年國慶連假114百萬車公里差不多，微幅成長1%，交通量跟春節非尖峰時間相近，算是大量車流。會盡量努力，希望用路人可以減少故障車，還有減少疲勞開車，對交通量的減緩是一定有用的。

根據高公局規畫，國慶連假僅國5匝道有實施高乘載管制，9日上午6至12時，國5南港系統交流道南向入口匝道、10日上午6至12時，國五南港系統、石碇、坪林交流道南向入口匝道，以及10、11日每日下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。

至於匝道入口封閉的部分，9日國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口全日封閉，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。10、11日，國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口也同樣全日封閉。另也會針對重點交流道，如國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化至埔鹽等11處重點路段實施精進式匝道儀控。

國慶連假第一天，北部地區南向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，北部地區南向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，北部地區南（北）向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，北部地區南（北）向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，中部地區南向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，中部地區南向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，南部地區南（北）向路段。圖／高公局提供
國慶連假第一天，南部地區南（北）向路段。圖／高公局提供

連假 林佳龍 高乘載管制 車潮

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